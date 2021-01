Das Action-RPG Path of Exile hat ein neues Addon erhalten: Echoes of the Atlas. Dieses hat dem Spiel einen neuen Rekord auf Steam beschert. Nie zuvor haben so viele Spieler gleichzeitig gespielt.

Was ist das für ein Addon? Echoes of the Atlas erschien am Freitag, den 15. Januar 2021 zusammen mit dem Patch 3.13. Es ist die zehnte Erweiterung des Action-RPGs.

Im Fokus des Addons stehen unter anderem die „Ascendancies“. Die entsprechen in etwa den Spezialisierungen der einzelnen Klassen in Path of Exile, sind aber auch recht komplex. Den offiziellen Trailer haben wir hier für euch eingebunden:

Echoes of the Atlas soll Ascendancies spannender machen, indem viele Skills überarbeitet wurden und so verschiedene Arten zu spielen möglich sein sollen. Zugleich sollen die Spezialisierungen durch die Änderungen leichter werden.

Neues Addon sorgt für Spieler-Rekord

So viele Spieler zocken nun: Laut steamcharts hat Path of Exile am 16. Januar einen neuen Höhepunkt von 157.091 Spielern erreicht. Seit seinem Launch 2013 haben sich noch nie so viele Spieler gleichzeitig eingeloggt.

Die eigentliche Anzahl an Spielern dürfte noch um ein vielfaches höher sein, da nicht alle gleichzeitig spielen konnten. Der Ansturm verursachte sogar Server-Probleme. Laut Entwickler war die Spieler-Spitze 11 % höher als in jedem Patch zuvor (via Path of Exile).

Dazu kommt die Konsolen-Version. Path of Exile ist auch auf PlayStation und Xbox spielbar. Deren Spieler fließen in die genannten Spitzen-Zahl nicht mit ein.

Was macht das Atlas-Addon so gut? In ersten Kommentaren auf Twitter vor dem Release spekulierten Spieler bereits über die Story von Echoes of the Atlas. Einer der neuen Inhalte lässt euch etwa gleich gegen 10 Bosse antreten.

Als Endboss dient dort nun etwa The Maven, eine Entität, die euch unbedingt kämpfen sehen will. Spieler fragen sich, was nun mit Sirus, dem Erwecker der Welten passiert. Der war bisher der „Endboss“ von Path of Exile im vorhergehenden Addon Conquerors of the Atlas.

In den kürzlichen Rezensionen auf Steam liest man vor allem die Dinge, die Path of Exile generell gut machen. Die Spieler loben den Umfang und die Komplexität, warnen aber zugleich davor, dass das ARPG für Neueinsteiger unübersichtlich und überfordernd sein kann. Es benötigt einige Eingewöhnungszeit.

Für die Zukunft des ARPGs steht etwas Großes an. Path of Exile 2 soll erscheinen – das wird allerdings vermutlich noch einige Zeit dauern. Das „Sequel“ zu Path of Exile ist eigentlich mehr eine riesige Erweiterung als ein vollständig neues Spiel und will es mit Diablo 4 aufnehmen. Noch gibt es aber keinerlei Infos zum Release.