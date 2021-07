So könnt ihr Bootsmann Ambrose in New World finden und besiegen

Den Kampf gegen Bootsmann Ambrose kann man vor allem im Fernkampf gut angehen. Er ist langsam, teilt aber sehr viel Schaden aus, wenn er euch trifft. Ihr solltet also versuchen den Bootsmann so gut es geht auf Distanz zu halten. Vor allem Fähigkeiten und Verbesserungen, die den Gegner verlangsamen, sind hier besonders gut.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Er hat allerdings dasselbe Problem wie der Bosskampf gegen Alastor den Wachsamen , nämlich dass er nicht immer da ist. Der Kampf gegen Ambrose findet nicht instanziiert, sondern in der offenen Welt statt. Ist der Pirat also gerade tot, müsst ihr warten, bis er wieder auftaucht.

Wie findet ihr Bootsmann Ambrose? Der Pirat versteckt sich mindestens so gut, wie den Schatz den er vergräbt. Folgt ihr dem Questmarker der Quest “One Threat at a time” führt euch das zu Nyharts Anker, doch da wartet ihr vergebens auf den Boss, der sich in seiner Höhle versteckt.

Im neuen MMORPG New World gibt es einige verzwickte Quests. Der Questmarker der Aufgabe „One Threat at a time“ soll euch zu Bootsmann Ambrose führen, das tut er aber nicht genau. Wir von MeinMMO zeigen euch, wo sich der Pirat aufhält und wie ihr ihn besiegen könnt.

Insert

You are going to send email to