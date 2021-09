New World: Schlechte Performance in der Beta – Spieler klagen über FPS-Drops

Seit dem 9. September läuft die offene Beta von New World. Doch die Performance lässt wohl noch zu wünschen übrig. Die Community beschwert sich über niedrige FPS, hohen Input Lag und Sound-Bugs.

Welche Probleme gibt es? In der Community von New World liest man seit dem Start der offenen Beta von Problemen mit der Performance. Selbst PC-Systeme mit den stärksten Grafikkarten-Modellen haben zu kämpfen.

Für die Fans ist das ein großer Rückschritt. Denn einige erklären, dass New World in seiner geschlossenen Testphase deutlich besser lief. Wir zeigen euch hier die Stimmen aus der Community und Lösungstipps für die Beta-Probleme.

Niedrigere FPS als in vorherigen Tests und Sound-Bugs

Wie zeigen sich die Grafik-Probleme? Auf reddit schreibt WardJeYx, dass es bisher die schlechteste Erfahrung in New World gebe. “Die geschlossene Beta war klar besser, was FPS und Input Lag angeht. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich bin beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin.”

Mit seinem System konnte WardJeYx in der geschlossenen Beta noch mit 50 FPS spielen. “Nun bin ich bei 25 FPS mit Freezes und 180ms Input Lag. Ich hoffe, dass es zum Release nicht so ist”.

In einem anderen Thread auf reddit berichtet liquidbeansuc ebenfalls von einer “sehr schlechten Performance”. Dazu führt das Community-Mitglied aus, wie sich die Probleme äußern. Der Nutzer spielt mit einem I5-7300HK CPU und einer GTX 1050 Ti Grafikkarte.

“Wenn ich auf ‘Very High’-Einstellungen spiele, dann habe ich etwa 20 FPS. Auf ‘Low’-Settings erreiche ich etwa 40 FPS. Es ist keine Software aktiv, die meine FPS limitiert. Meine Grafikkarte ist bei 15 % Auslastung, mein CPU bei 50 % Auslastung. 2 Threads sind permanent bei 100 % Auslastung.” Als Grafikkarte nutzt liquidbeansuc eine RTX 3090, als CPU einen i9-7980XE.

Was könnte helfen? In den Kommentaren auf reddit rät die Community dazu, die Schatten-Einstellungen zu verändern. “Schatten scheinen ein Problem zu sein. Wenn ich alle Einstellungen auf ‘Very High’ stelle, erreiche ich 70 FPS, 30 FPS in Städten. Verändere ich die Schatten von ‘Very High’ zu ‘High’, erreiche ich 100 und 55 [FPS]”, erklärt Nephiko auf reddit.

Diese verbesserten Werte ohne Schatten bestätigen auch andere Nutzer auf reddit und raten, die Schatten-Qualität zu reduzieren, wenn die Grafik-Performance nicht stimmt.

Das Reduzieren der Schatten-Qualität ist schon seit Jahren ein “Trick”, um mehr FPS aus einem Spiel zu kitzeln. Spieler nutzten das schon in den frühen Versionen von Counter-Strike, da viele spielerisch am ehesten auf die Schatten verzichten können.

Dennoch ist das im Fall von New World nur ein “Quick Fix”. Denn das Spiel sollte idealerweise auch mit einer guten Schatten-Qualität bei entsprechender Hardware gut performen.

Bessere Performance in New World – Nutzt diese Einstellungen

Was rät Amazon? Auf der Webseite von Amazongames gibt es beim technischen Support einige Lösungsvorschläge. Sie beschäftigen sich mit niedrigen FPS und der allgemeinen Performance.

Als Lösungen, die man schnell umsetzen kann, schlägt das Team vor:

Vom Fenstermodus oder randlosen Fenstermodus in den Vollbildmodus zu wechseln – oder andersherum. Das könnte die FPS erhöhen.

Jedes Programm (Browser etc.), das ihr gerade nicht benötigt aber nebenbei aktiv ist, zuschließen.

Überprüfen, ob Windows oder andere Spiele gerade ein Update herunterladen. Aufgaben, bei denen auf die Festplatte geschrieben wird, können die Performance eures Computers stark reduzieren.

Steht euer Energiesparplan schon auf Höchstleistung?

Sollte das nicht helfen, rät Amazon zu den folgenden Lösungen:

Geht in die Einstellungen des Spiels und wählt bei “Optik” die Option “niedrig”.

Öffnet das Energie-Profil eures PCs und stellt es auf Höchstleistung. Ihr findet es, indem ihr die Kombination “Windowstaste” + “R” drückt und anschließend “powercfg.cpl” eintippt und Enter drückt.

Nach Windows-Updates suchen und den Computer aktualisieren.

Weniger Anwendungen im Autostart laden.

Sucht nach den aktuellsten Treibern eurer Grafikkarte.

Überprüft bei Steam die Spieldaten auf Fehler. Öffnet dazu eure Steam-Bibliothek, macht einen Rechtsklick auf New Word und klickt auf Eigenschaften, wählt “Lokale Dateien” und dann die Option “Spieldateien auf Fehler überprüfen …” – Achtung, dabei fällt möglicherweise ein neuer Download an.

Durchsucht euer System nach Schadsoftware.

Setzt euer Profil im Catalyst Control Center (AMD) oder Nvidia Control Panel auf Standard zurück.

Kontrolliert, ob euer System überhitzt.

Audio-Probleme? Bei Sound-Bugs kann ein leichter Trick helfen

Was ist das Problem? Hin und wieder kommt es vor, dass der Sound in New World nicht richtig funktioniert. Das berichtet die Community auf reddit. Doch hier soll ein ganz einfacher Trick helfen.

Das ist die Lösung: Auf reddit schreibt TactfulRanger: “Wenn dein Audio buggt, dann öffne einfach dein Inventar und schließe es wieder.” Und das funktioniert offenbar wirklich, denn einige Stimmen im Thread bedanken sich. Einer schreibt “Du bist der Beste! Ich kam extra hier ins reddit, um zu schauen, ob schon jemand eine Lösung hat.”

Wie ist eure Performance in der Open Beta von New World? Seid ihr zufrieden oder hattet ihr Probleme, die ihr vielleicht sogar durch diesen Artikel lösen konntet? Schreibt uns eure Meinung zum Thema doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit unserer Community darüber aus.