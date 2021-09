Neuer LoL-Skin macht Champion deutlich schwächer – Fans witzeln: „Ist Pay-to-lose“

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wie reagieren die Spieler? Die Spieler reagieren gemischt auf diesen Skin. Einerseits gibt es Nutzer, die sich darüber lustig machen und den Skin als “Pay-to-lose” bezeichnen ( via reddit ). Man bezahlt also für einen neuen Skin, der aber das Risiko erhöht, dass man verliert.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während der Ultimate ist Tryndamere unverwundbar. Sobald diese endet, könnten Feinde jedoch wieder Schaden verursachen. Eine Animation, die den exakten Zeitpunkt für das Ende der Unverwundbarkeit zeigt, ist also kontraproduktiv und spielt dem Feind in die Hände.

Was ist das Problem mit dem Skin? Auf dem Test-Server lässt sich bereits der kommende Patch 11.19 ausprobieren. Der bringt neben dem neuen Champion Vex auch einige Skins. Doch der Nightbringer-Skin für Tryndamere steht nun stark in der Kritik.

In League of Legends wurden einige neue Skins vorgestellt. Einer dieser Skins kommt für den Champion Tryndamere und hat eine besondere Animation. Diese zeigt, wie lange seine Ultimate andauert. Spieler sehen darin einen klaren Nachteil und bezeichnen ihn als “Pay-to-lose”.

Insert

You are going to send email to