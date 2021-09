LoL: Neuer Champ – Vex ist eine Emo-Magierin, die mit Schatten angreift

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Als Vex Amumu trifft, sagt sie: “Du bist traurig UND tot? Lass uns Freunde sein!” – So findet Amumu also wohl doch endlich Freunde.

Was ist neu bei LoL? Am 2. September veröffentlichte das Team den neuen Champion-Trailer zu “Vex, die Schwarzseherin”. Und im Titel versteckt sich auch schon das Motto der kleinen Gothic-Zauberin. Denn bunte Farben oder generell das Glücklichsein werden ihrer Meinung nach vollkommen überbewertet.

Der Trailer zu Vex, dem neuen Champion in League of Legends (LoL) , kommt super an. Die Community feiert die Fähigkeiten der Magierin, aber auch ihren Charakter. Außerdem spielt sie offenbar eine wichtige Rolle im traurigen Leben von Amumu.

