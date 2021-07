Dank einer interaktiven Story zum “Sentinels Of Light”-Event von League of Legends kennen wir wohl einen weiteren Champion: Vex, die düstere Magierin. MeinMMO fasst zusammen, was wir bisher über sie wissen.

Woher stammt die Info? Vex wird im Rahmen der Storyline zum “Sentinels Of Light”-Event gezeigt. Dabei handelt es sich um eine interaktive Story die sich seit Event-Start am 8. Juli im Clienten spielen lässt.

In dieser Geschichte wird die düstere Magierin erwähnt. Der Twitter-Kanal lol_insider spricht in einem Tweet von einem Leak, strenggenommen handelt es sich dabei aber eher um eine Enthüllung des Champions, als um einen Leak. Schließlich hat Riot diese Infos bewusst veröffentlicht.

Hier ist dennoch der Twitter-Post mit einem Bild von Vex:

Vex könnte eine offensiver Champion werden

Das wissen wir bisher über den Champion: Leider geht aus den preisgegebenen Informationen nicht viel Handfestes hervor. Wir wissen, dass Vex eine Magierin ist. Sie wurde bereits in einem früheren Leak gezeigt, damals war ihr Design noch ein wenig anders (via dexerto.com).

Es gibt Spekulationen, dass sie die verschwundene Meisterin von Yuumi sein könnte. Aus einigen Lore-Fetzen geht hervor, dass Vex gerne auf Reisen durch die materiellen und spirituellen Welten geht. Sie ist offenbar lieber alleine, als in Gesellschaft.

Aus ihrer ersten Beschreibung kann man möglicherweise bereits Hinweise zu ihren Fähigkeiten ziehen: “Es nervt sie tierisch, wenn hyperaktive Champions um sie herumschwirren. Das nervt sie so sehr, dass sie ernst wird und anfängt, alle Lebensformen voller irritierender Fröhlichkeit, die um sie herumschwirren, wie lästige Fliegen zu zerquetschen”.

Sie ist also womöglich ein sehr eigensinniger und aggressiver Charakter. Laut einem früheren Leak sollte Vex eine Art “Artillerie-Magierin” werden und sollte eigentlich schon früher veröffentlicht werden. Ihre Rolle wurde seitdem aber wohl überarbeitet, sodass sie eher ein traditioneller Mage wird. Das führte wohl zu dem späteren Release (via Twitter).

Wann könnte Vex ins Spiel kommen? Das ist aktuell nicht bekannt. Über einen möglichen Release lässt sich aktuell nur spekulieren. Da der Champion Akshan als Nächstes ins Spiel kommt, solltet ihr nicht so bald mit der Magierin rechnen.

Sie soll aber auf jeden Fall eine Rolle im “Sentinel Of Light”-Event spielen, wie der Lead Champion Producer Ryan Mirales auf reddit bestätigt hat (via reddit). Man wird also wahrscheinlich nochmal Neuigkeiten zu ihr bekommen.

Was haltet ihr von Vex? Gefällt euch das Charakter-Design? Oder entspricht das eher nicht eurem Geschmack? Welche Fähigkeiten erhofft ihr euch? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.

