LoL bringt neuen Champ, der Mitspieler wiederbeleben kann – Sogar wenn er selbst tot ist

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

So wird die Fähigkeit diskutiert: Die YouTube-Kommentare sind voll mit Aussagen darüber, wie extrem stark Akshan ist und vor allem seine „W.“ Bei anderen Champions wurden die Wiederbelebungs-Fähigkeiten eingeschränkt, dass jetzt eine derart mächtige passive Fähigkeit kommt, können nur wenige verstehen (via YouTube ):

Der Entwickler, von dem die Aussage kommt, sagt allerdings: Eine Extrem-Situation, in der Ashkan nach seinem Tod das ganze eigene Team durch einen Ignite-Kill wiederbelebt, sei in den Test-Spielen nicht vorgekommen.

Aber in einem schnellen Gruppenfight, in dem in 3 Sekunden viel passieren kann, könnte sich das „Passive“ als spielentscheidend erweisen.

