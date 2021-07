LoL sperrt euch bis zu 12 Stunden aus, wenn ihr nicht richtig mitspielen wollt

In League of Legends ist das sogenannte Queue-Doging weit verbreitet. Dabei verlassen Spieler die Warteschlange, um so einen Vorteil zu bekommen. Doch nun geht Riot Games dagegen vor, sperrt die Spieler bis zu 12 Stunden und zieht ihnen Liga Punkte ab.

Was ist Queue-Dodging? Bei dieser Methode geht es darum, dass man einfach das Spiel verlässt, noch bevor es überhaupt gestartet ist, etwa in dem man den Client schließt oder die Internetverbindung trennt.

Dies geschieht in der Regel in der Champion-Auswahl und Spieler verlassen diese, weil sie ihre Wunschposition oder ihren Wunschchampion nicht bekommen haben. Manche Spieler gehen auch dann, wenn das eigene Team schwächer wirkt als das der Gegner.

Queue-Dodging ist vor allem im Ranked und im ARAM (All Random All Mid) weit verbreitet. In letzterem bekommt man zufällig Champions zugeteilt und nicht jeder ist mit seinem Champion zufrieden. Doch dagegen gehen die Entwickler mit dem kommenden Update vor.

Hohe Strafen von bis zu 12 Stunden und 10 Ligapunkten

Was tut Riot Games gegen Queue-Dodging? Mit dem kommenden Patch 11.15, der am 21. Juli erscheinen soll, werden härtere Strafen für Spieler eingeführt, die innerhalb von 12 Stunden mehrfach aus einer Warteschlange verschwinden.

In normalen und in Ranked-Matches gibt es dann die folgenden Strafen:

Stufe Sperre in der Warteschlange LP-Abzug (Nur Ranked) 1 6 Minuten -3 LP 2 30 Minuten -10 LP 3 (neu) 720 Minuten (12 Stunden) -10 LP

Auch im ARAM werden die Sperren angepasst:

Stufe Sperre in der Warteschlange 1 15 Minuten 2 30 Minuten 3 (neu) 720 Minuten (12 Stunden)

Der Entwickler BarackProbama erklärt dazu in einem Blogpost, dass durch Queue-Dodging die Spielerfahrung grundsätzlich schlechter wird. Die Warteschlangen werden länger und der ausgewählte Radius von Mitspielern und Gegnern größer, was Einfluss auf die Qualität der Matches hat.

Mit den Änderungen sollen vor allem die Spieler getroffen werden, die regelmäßig aus einer Warteschlange aussteigen. Davon gebe es zwar nicht so viele, doch genau die sollen überproportional viele Matches ruinieren (via LoL).

In Diamant+ werden 33 % aller Spiele durch Queue-Dodging unterbrochen

Wie verbreitet ist die Methode? Laut Riot Games starten nur 42 % aller Ranked-Matches in den höchsten Ligen – ab Diamant 1 und höher – überhaupt problemlos. 1 % aller Spieler wird durch einen Fehler beim Einloggen der Champions unterbrochen, 24 % enden schon beim Ready-Check und in ganzen 33 % der Matches kommt es zu einem absichtlichen Queue-Dodge.

Statistiken der Queue-Dodges von Riot Games.

Allerdings sollen nur etwa 1,6 % aller Spieler, die ab Diamant 1 und aufwärts unterwegs sind, 3-mal oder sogar häufiger am Tag die Warteschlange verlassen. Genau diese 1,6 % der Spieler soll die neue Änderung treffen.

Sind weitere Änderungen geplant? Ja, doch sie werden es erst später ins Spiel schaffen:

Zum Einen soll schon die Champion-Auswahl eine Meldefunktion bekommen, mit denen Spieler gemeldet werden können, die absichtlich versuchen, das Spiel zu ruinieren.

Zum Anderen wird daran gearbeitet, dass es eine bessere Verteilung beim Auffüllen von Rollen gibt. Jeder Spieler kann eine erste und zweite Rolle angeben. Bisher achtet das Matchmaking nur darauf, dass in beiden Teams gleich viele Spieler sind, die ihre zweite Rolle spielen müssen. Zukünftig sollen es auch die exakt gleichen Positionen sein, in denen die Spieler ihre zweite Rolle ausführen müssen.

Was sagt ihr zu den Änderungen am Queue-Doging? Sind sie genau richtig, gehen sie zu weit oder gehen sie vielleicht sogar nicht weit genug?

In LoL wird neben dem Queue-Dodging derzeit auch über den neuen Champion Akshan gestritten. Viele halten vor allem eine Fähigkeit für viel zu stark:

