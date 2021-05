League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Das eigentliche Überteam ist DAMWON Gaming mit den Superstars um Showmaker und Canyon. Die Überraschung der MSI 2021 ist bislang, dass es für die USA aktuell nicht Mal mehr für Platz 4 zu reichen scheint, obwohl sie vor der Saison so viel Geld in den Transfer-Markt gesteckt haben.

Gegen die Konkurrenz aus Südkorea (DAMWON Gaming) und China (Royal Never Give Up) kann man nicht mithalten. Das war vorher eigentlich schon klar. Erstaunlich ist aber, dass man auch gegen das junge Team Mad Lions aus Europa verlor, die international noch ziemlich unerfahren sind.

Beim Mid Season Invitational (MSI) treten die besten Teams aller 12 LoL-Regionen gegeneinander an. Als stärkste Regionen in LoL gelten seit Urzeiten Südkorea, China, Europa und die USA. Traditionell drehen sich die ersten Runden des MSI nur darum, in welcher Reihenfolge die Vertreter der 8 anderen Regionen ausscheiden.

