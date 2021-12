Streamer Asmongold kennt keine Kompromisse mehr in MMORPGs: „Wenn jemand etwas falsch macht, kicke ich den einfach.“

Wohl jeder musste sich in MMORPGs bereits einmal mit Spielern herumschlagen, die nicht so ganz erfolgreich zum Ziel der eigenen Gruppe beitragen konnten. Der Streamer Asmongold kennt da nun keine Gnade mehr. Wer Fehler macht, der wird einfach gekickt – ohne Erklärung.

Was hat Asmongold gesagt? In einem Stream am 26. Dezember äußerste sich Asmongold zur Thematik des Kickens von anderen Spielern in MMORPGs – und erklärte, wie er das künftig in World of Warcraft handhaben wird:

Das ist die Art, wie ich damit umgehe. Und das ist die Art, wie ich damit ab jetzt in WoW umgehe. Wenn jemand etwas falsch macht, dann werf’ ich den einfach raus. Das wars. Ich rede nicht mit ihnen, ich verhandle nicht mit ihnen. Wenn du nicht hier bist, um das Spiel auf die korrekte Weise zu spielen, dann wirst du gekickt. Ich werde nicht versuchen, dir das zu erklären.

So begründet Asmongold seine Meinung: Dabei ist Asmongolds Begründung zumindest logisch. Aus seiner Sicht ist es nicht toxisch, einen Spieler aus der Gruppe zu kicken, wenn dieser Fehler macht. Stattdessen empfindet er es als toxisch, wenn sich jemand einer Gruppe anschließt und anschließend die 7 oder 20 anderen Spieler durch Fehler ausbremst.

Du vergeudest einfach die Zeit von allen. Ich werde das nicht mit dir diskutieren, du bist einfach raus. […] Toxisch? Ich glaube nicht, dass das toxisch ist. […] Es ist toxisch, in eine Gruppe zu kommen und die Zeit von 7 oder 20 anderen Leuten zu verschwenden. Das ist nicht toxisch. Du bist einfach raus.

Dazu muss gesagt werden, dass Asmongold hier vorwiegend von „Farm-Gruppen“ spricht. Das sind Dungeon- oder Raidbesuche, bei dem erwartet wird, dass alle Spieler bereits wissen, was zu tun ist. Es geht um Effizienz und so ein möglichst rasches Abschließen der Spielinhalte.

Kick-Features werden strittig diskutiert: In den meisten Spielen werden die Features zum Kicken hitzig diskutiert. So muss immer zwischen zwei unterschiedlichen Faktoren abgewogen werden:

Toxische Solo-Spieler, die anderen das Spiel absichtlich ruinieren und einfach nicht zum Spielziel beitragen wollen, können eine Gruppe ausbremsen oder den Erfolg unmöglich machen.

Toxische Gruppen, die „gute“ Spieler kurz vor Ende des Spielziels kicken, nur um sie zu ärgern und ihre Zeit zu verschwenden, sieht man auf der anderen Seite des Spektrums.

Im Grunde steht dahinter immer die Frage, ob Spieler in einem jeweilgen Spiel die Moderationsrechte besitzen sollten oder eben nicht.

Wie seht ihr das? Haltet ihr Asmongolds Ansicht für nachvollziehbar? Oder ist das Kicken eines Spielers nur in ganz seltenen Fällen die richtige Vorgehensweise?