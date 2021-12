Spieler zockt Final Fantasy XIV kostenlos und schafft an Weihnachten, was nur 0,4 % gelingt

So wird das diskutiert: In der Community ist man wirklich beeindruckt von dieser Leistung. Zumal vielen erfahrenen Spielern, ein Abschluss des Dungeons nicht gelungen ist. Denn hier bringt es wenig Vorteile, mit einem dicken Charakter reinzugehen. Der Dungeon hat eigene Gesetze.

Was ist das Coole an dieser Leistung? Die Leistung des Spielers zeigt vor allem, wie viel Zeit man in Final Fantasy XIV verbringen kann, ohne einen Cent zu bezaheln. Denn eigentlich ist FF14 ein „Pay2Play“-MMORPG wie World of Warcraft: Man muss sich das Grundspiel und die Erweiterungen kaufen, dazu noch ein monatliches Abo abschließen.

