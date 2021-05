Die Fans von Final Fantasy XIV konnten sich am Wochenende über richtig dicke Infos zu dem neuen Addon Endwalker freuen. MeinMMO-Autorin Irina Moritz ist allerdings der Meinung, dass die Hardcore-Spieler des MMORPGs ihre Vorfreude auf Endwalker zügeln sollten. Denn das MMORPG wird immer mehr casual.

Jeder MMORPG-Spieler wird es kennen: Jedes große Addons bringt große Hoffnungen für die Spieler. Man hofft, dass das Spiel besser wird, coole neue Inhalte bekommt und einen langfristig fesseln kann.

So ist es aktuell auch bei dem neuen FFXIV-Addon Endwalker. Doch für die Hardcore-Spieler wird die Erweiterung keine allzu großen Geschenke mit sich bringen. Seit Jahren schon pumpt das MMORPG von Square Enix immer mehr leichten und lockeren Content wie neue Features für den Foto-Modus oder die Relikt-Waffen raus, um die Mehrheit seiner Spieler glücklich zu stimmen.

Ich erwarte daher, dass auch in Endwalker die Hardcore-Spieler keine oder nur wenige Inhalte bekommen werden, die auf sie zugeschnitten sind. Die Gelegenheits-Spieler werden hingegen weiterhin den größeren Teil vom Kuchen erhalten.

Wie alles begann: Die ersten Nerfs

An den ersten Nerf des Pflicht-Contents kann ich mich noch gut erinnern. Jeder, der in der Story von FFXIV bis zum Endgame vorankommen will, muss auf Level 15 an einem Solo-Kampf teilnehmen.

Darin kämpft man gegen einen Dämon, der die Spieler mit Gift belegt. Zum Release von “A Realm Reborn” 2013 hat dieses Gift richtig reingehauen. Der Trick in dem Kampf war, ein Antidot zu nutzen und den Status zu entfernen. Die Tränke konnte man beim NPC für paar Gil kaufen oder in einer Quest erhalten.

Spieler sind in dem Kampf gestorben wie die Fliegen. In Foren gab es Fragen, wie man den Kampf schaffen soll und Beschwerden über den Schwierigkeitsgrad, der für eine Pflichtquest zu hoch sei. Als Reaktion darauf nerften die Entwickler den DoT-Tick, der nun sehr gering ist.

Weitere Beispiele solcher Nerfs und Änderungen sind außerdem:

In dem Level-35-Dungeon Versunkener Tempel von Qarn und den Level-50-Dungeon Ampdapor-Festung und Pharos Sirius wurden diverse Bosse generft und die Menge der Gegner reduziert.

Der Bosskampf gegen Vishap in Steps of Faith wurde stark generft

Der Level-57-Dungeon Vault wurde ebenfalls aufgrund von Beschwerden generft

Der Echo-Buff wurde für ältere Inhalte wie normale Raids eingeführt, um sie leichter und für mehr Spieler zugänglich zu machen, was ein indirekter Nerf ist.

Vishap ist ein riesiger Drache, den die Spieler auf ihrem Weg zum Endgame bekämpfen müssen. Zum Release galt er bei vielen FFXIV-Spielern als viel zu schwer.

In den Addons nach Heavensward, also ab etwa 2017, waren diese Nerfs allerdings seltener geworden. Die Entwickler haben zu dem Zeitpunkt wohl ihre “goldene Mitte” gefunden. Dank mehr Erfahrung konnten sie besser einschätzen, was für den durchschnittlichen FFXIV-Spieler als “schwer” gilt.

Einige Stolpersteine gab es aber dennoch. So hat im Addon Stormblood der Boss Donnergott im 24-Mann-Raid Orbonne die Spieler Reihenweise zerlegt.

Was bedeuten diese Nerfs? Wenn man sich nun die sehr lange Liste an Content-Nerfs anschaut, die in FFXIV im Laufe der Zeit umgesetzt wurden, ergibt sich ein Muster. Es sind so gut wie nie schwere epische oder gar ultimative Raids dabei. Stattdessen wurden fast ausschließlich Inhalte für Gelegenheitsspieler oder Pflicht-Content generft.

Es sind Dungeons, die die Spieler für ihre Dailies oder zum Leveln laufen und die normalerweise zwischen 15 und 30 Minuten benötigen. Was man hier sieht, ist also eine weitere Reduzierung des Schwierigkeitgrads jenes Contents, der eigentlich bereits als einfach designt wurde.

Die Entwickler versuchten damit dem großen Teil ihrer Spielerschaft entgegenzukommen und das Spielen für sie so angenehm und barrierenlos zu gestalten, wie es nur geht. Es ist ein Trend, der sich sichtbar seit dem Release von “A Realm Reborn” wie ein roter Faden durch die Patch Notes zieht.

Das steht in einem Kontrast zu etwa WoW, wo Nerfs in mythischen Raids normal und gängig sind (via WoWhead). Es wird am Scaling und den Zahlen gedreht und geschraubt. Es ist etwas, das vielen FFXIV-Raidern völlig fremd ist. Im Gegenteil: sie schwärmen davon, wenn ein Boss sie an der Nase herumführt.

Wenn epische und ultimative Raids in FFXIV, die mit Abstand schwierigsten Inhalte, erscheinen, bleiben sie meistens so, wie sie sind. Sogar bei den Prüfungskämpfen gegen Primae und andere Bosse, die mittlerweile eigentlich als “midcore Content” gelten, wird so gut wie nie etwas geändert.

Ultimative Raids wie etwa Alexander sind ein Highlight in FFXIV, bei dessen Release die Zuschauerzahlen des MMORPGs auf Twitch drastisch steigen. Die Prozentzahl der Spieler, die sie meistern, liegt allerdings im einstelligen Bereich.

Der “Jetzt”-Stand der Inhalte

Der Status quo des MMORPGs setzt sich daher zusammen aus den Änderungen in der Vergangenheit und der grundlegenden Philosophie des Spiels. FFXIV ist ein Live-Service-Game, das in sehr regelmäßigen Abständen neuen Content erhält. Die Zusammensetzung dieses Contents ist fast immer gleich, wobei die Casual-Inhalte stark überwiegen.

Es sind Inhalte, die keinen hohen Skill-Level benötigen. Man muss keine Rotationen oder Opener lernen und hohe Zahlen fahren, um durch diesen Content zu kommen. Dazu gehören zum Beispiel die Schatz-Dungeons Lyhe Ghia, wo Spieler pro Raum gegen eine Handvoll von Gegnern oder einen schwächeren Boss kämpfen und Belohnungen erhalten.

Als Opener bezeichnen man in FFXIV eine festgelegt Abfolge von Fähigkeiten, die zu Beginn eines Kampfes eingesetzt wird. Opener sind oft darauf ausgelegt, möglichst viel Schaden innerhalb kurzer Zeit rauszufeuern und sind vor allem für die DDs extrem wichtig.

Auch die 24-Mann-Raids sind keine große Herausforderung, da die Bosse darin zum Beispiel keinen Enrage-Timer haben. Es spielt daher keine Rolle, wie niedrig der Schaden der Raid-Gruppen ist. Diese Art von Raids dient primär dazu, dass die Gelegenheitsspieler ihre Ausrüstung auf die höchste Gear-Stufe aufwerten können. So bleiben sie nicht hinter den Raidern hängen und müssen keine schweren Raids erledigen, um gute Ausrüstung zu erhalten.

Oft ist beim Casual-Conten das Kämpfen auch gar nicht involviert. Gerade bei den kreativen Features von FFXIV können Spieler Unmengen von Stunden verbringen. Um den beliebten Screenshot-Modus /gpose hat sich im Laufe der Zeit eine riesige Community gebildet.

Entsprechend bekommt /gpose auch mit fast jedem großen Update neue Features. Eins der neuesten ist der Dungeon-Erkundungs-Modus, der das Betreten von Dungeons und Einsatz von spektakulären Skills wie Limitbreak für Screenshots ermöglicht.

Gposers sind eine Community, die sich auf das Schießen von coolen Screenshots spezialisiert hat

Selbses gilt für das Housing. Die Inneneinrichtung der Häuser nimmt in FFXIV manchmal richtig unglaubliche Ausmaße an. Spieler moderieren ihre Heime wie moderne Wohnungen, Bars, Boutiquen oder bauen sich Riesenroboter aus Möbel.

Es ist die Art von Content, auf der in FFXIV der Fokus liegt. Er kann natürlich auch von den Hardcore-Spielern erledigt werden und ich bin mir sicher, viele von ihnen haben Spaß daran. Wenn man in dem MMORPG aber Herausforderung sucht, sieht die Situation eher ernüchternd aus:

Alle 6 Monate ein epischer Raid mit 4 Bossen

2 Mal pro Addon ein ultimativer Raid mit einem Bosskampf

Ein extremer Prüfungskampf pro Patch (also alle 3-4 Monate)

Besondere Dungeons wie Delubrum Reginae (episch) ein mal pro Addon.

Die 4 Bosse der epischen Raids werden von den Top-Spielern in weniger als einer Woche besiegt und danach gefarmt. Midcore-Spieler wie ich brauchen bei langsamem Tempo 1-3 Monate, um das komplette Tier zu legen.

Der Progress in Ultimate, die schwersten Art von Kämpfen in FFXIV, benötigt im Schnitt etwa eine Woche Dauerzocken bei den Top-Gilden. Extrem-Bosse brauchen selten länger als einige Stunden und sind für viele Top-Spieler eigentlich auch gar nicht der Rede wert.

Zahlen bitte

Darum ist die Player-Base von FFXIV casual: Wenn man sich die Entwicklung der Nerfs und den Jetzt-Zustand in FFXIV anschaut, dann wird der Kurs des Direktors Naoki Yoshida sehr klar sichtbar. Er tut sein Bestes, um die Zielgruppe der Gelegenheits-Spieler für sein MMORPG zu gewinnen.

Und aus gutem Grund. Sie sind die absolute Mehrheit in Final Fantasy XIV. Es gibt zwar keine offiziellen Zahlen für die Raid-Clears innerhalb des Spiels, man kann es aber anhand vom inoffiziellen Spieler-Census abschätzen.

Der japanische Spieler Lucky Bancho ( via Lodestone ) ist in der FFXIV-Community für seine Statistiken bekannt. Basierend auf den Charakter-Daten der offiziellen Seite Lodestone erstellt er regelmäßig Census-Statistiken, die verzeichnen, wie viele Spieler bestimmte Meilensteine innerhalb des Spiels erreicht haben. Zum Beispiel viele Level-80-Charaktere es gibt oder wie viele von ihnen den aktuellsten Patch erreicht haben.

Diese Schätzung wurde mithilfe der FFXIV-Seite Lodestone gemacht. Jeder registrierte Charakter aus dem Spiel kann dort in der Datenbank gefunden werden. Sichtbar sind auch seine Gildenzugehörigkeit, seine Begleiter und vor allem seine Mounts.

Anhand der Mounts hat Lucky Bancho seine Schätzung erstellt. Epische Raid-Tiers haben als Belohnung für den letzten Bosskampf seit einigen Addons immer ein Mount. Bancho zählte die Menge der Mounts bei allen Lodestone-Charakteren und erstellte daraus seine Statistik.

Den Besitz der Mounts wurde in einer Grafik so dargestellt, dass es auf die verschiedenen Datenzentren des MMORPGs verteilt ist (Stand: 7. Februar 2021). Demnach haben auf den Datezentren mindestens folgende Prozentzahl an Spielern den letzten Kampf des epischen Eden-Raids gelegt:

Mana: 30,1 % (japanische Region)

Gaia: 26,0 % (japanische Region)

Elemental: 24,3 % (japanische Region)

Aether: 15,4 % (US-Region)

Chaos: 14,8 % (europäische Region)

Primal: 12,6 % (US-Region)

Light: 11,4 % (europäische Region)

Crystal: 7,8 % (US-Region)

Die eigentliche Ziffer wird etwas höher liegen. Einerseits, weil bei einem Kill nur ein Spieler aus der Gruppe das Mount bekommt und andere müssen eine Woche warten. Andererseits weil seine Statistik bereits 3 Monate alt ist. Aber die Ziffer wird nicht so hoch, um einen großen Unterschied zu machen.

Grundsätzlich sieht man deutlich, dass selbst auf den vergleichsweise sehr erfolgreichen japanischen Servern höchstens ein Drittel der Spieler den Hardcore-Content legen. In USA und Europa fällt diese Zahl noch ein gutes Stück.

Die Zukunft: Verschiebungen und Ankündigungen

Auch in den News zum MMORPG und dem neuen Addon Endwalker zeichnet sich dieser Kurs ab. So sollte mit dem Patch 5.5 am 13. April der von den Hardcore-Spielern heiß erwartete ultimative Raid gegen die Ritter der Runde kommen.

Die Enttäuschung war entsprechend groß, als eine Verschiebung des Raids angekündigt wurde. Und zwar nicht nur um einige Monate, sondern direkt bis zum Patch 6.1. Also nach dem Release des Addons Endwalker, der am 23. November 2021 erscheinen wird. Frühestens können die Spieler als erst im Februar 2022 mit dem Raid rechnen. Das ist ein Jahr ohne neuen Hardcore-Content.

Begründet wurde die Entscheidung vom Direktor Yoshida damit, dass die Entwicklung aufgrund von Corona verzögert wurde. Bei der Priorisierung, an welchem Content gearbeitet wird, entschied man sich gegen den Raid. Wohl deswegen, weil er von einem nur sehr geringen Teil der Spieler genutzt wird.

Parallel dazu wurde für das Addon Endwalker neuer besonderer Content namens Sanctuary Island angekündigt. Es soll laut Yoshida entspannter und ruhiger Solo-Inhalt sein, der an Anima Crossing oder Stardew Valley erinnert.

Die Spieler werden sich dort um Tiere kümmern und Pflanzen anbauen können. Begleiter und Mounts, die sie beim Spielen ergattern konnten, werden auf der Insel frei laufen. Yoshida sagte dazu im Interview mit MeinMMO:

Auch wenn dieser Content für ein MMORPG designed wurde, ist die Absicht dahinter, dass die Spieler sich die Zeit vertreiben, während sie Solo-Aktivitäten ausleben. Sie müssen dabei nicht auf den Progress anderer Spieler achten. Es gibt keinen Grund, sich zu beeilen und es gibt auch keine Elemente, die die Spieler unter Druck setzen würden. Unser Ziel hier ist es, dass die Spieler das langsame Leben genießen, indem sie sorglos mit ihren Begleitern spielen, Screenshots in ihren Lieblings-Locations machen und so weiter. Direktor Naoki Yoshida

Das Key Artwork zu Scantuary Island hätte auch aus einem Farming-Game stammen können

Sanctuary Island ist das erste völlig neue Feature, das für das Addon Endwalker angekündigt wurde. Mit anderen Ankündigungen wie neue Jobs oder neue Dungeons und Raids haben die Spieler bereits gerechnet. Auch hier zeigt sich, dass die Prioritäten der Entwickler auf Casual-Content liegen.

Zudem betonte Yoshida in der Vergangenheit, dass FFXIV nicht nur mit anderen MMORPGs konkurriert, sondern mit allen Arten von Entertainment. Die Spieler haben wenig Zeit und müssen sie gut einplanen, so Yoshida.

Ich denke, dass alle Formen der Unterhaltung als Konkurrenz betrachtet werden sollten. Die modernen Gamer sind sehr beschäftigt – Sie müssen ihre begrenzte Zeit auf die verschiedenen Arten der Unterhaltung aufteilen, die sie neben dem Gaming konsumieren. Direktor Naoki Yoshida

Der Direktor glaubt, dass es der Grund ist, wieso MMORPGs es schwer haben, in unserer Zeit Fuß zu fassen. Und er passt den Content seines Spiels entsprechend an. Viele Inhalte in Final Fantasy XIV kommen in schnellen leicht verdaulichen Häppchen oder in Form von ausgedehnten Aufgaben, die man über längere Zeit entspannt erledigen kann wie etwa die Relikt-Waffen.

Ich denke daher, dass Yoshida und sein Team den aktuellen Kurs weiterhin halten werden. Das bedeutet nicht, dass Hardcore-Inhalte irgendwann mal völlig aus FFXIV verschwinden werden, ihre Priorität liegt allerdings deutlich unter den Inhalten, die von dem größeren Teil der Spieler bevorzugt wird.

Ist es gut? Ist es schlecht?

Ich möchte an dieser Stelle übrigens anmerken, dass ich den Begriff “Casual-Spieler” nicht negativ verwende. Das Wort “Casual”, also Englisch für sorglos oder zwanglos, wird im Gaming-Kontext oft mit “schlecht” gleichgesetzt. Gerade Gamer der älteren Generation schauen auf die Gelegenheitsspieler häufig herab, weil sie eben nicht “harcore” genug sind. Sie würden für ihr Hobby nicht brennen, stecken keine Mühe rein und wollen, dass ihnen alles vorgekaut wird.

Für mich ist es lediglich eine Beschreibung für Spieler, die entweder nicht viel Zeit ins Gaming investieren oder nur entspannt spielen wollen, ohne dabei viel Wert auf Leistung zu legen.

Was Final Fantasy XIV angeht: Das Spiel wird durch den Fokus auf leichten Content für Gelegenheitsspieler definitiv weiter wachsen und mehr Einnahmen generieren. Es ist eine Strategie, die bis jetzt aus rein finanzieller Sicht gut funktioniert hat. Die Finanzberichte der Investoren von Square Enix verzeichnen seit Jahren ein stetiges Wachstum der MMO-Abteilung, was größtenteils den Verkäufen und Abos von FFXIV zu verdanken ist (via cogconnected).

Für casual Spieler, die FFXIV in ihrem eigenen Tempo spielen und keinen Gameplay-Druck erleben wollen, sind das wohl gute Nachrichten. Sie werden in Zukunft weiterhin viel Content erhalten, der auf ihre Zielgruppe zugeschnitten ist und den sie entspannt spielen können.

Die hardcore und vielleicht auch midcore Spieler werden davon wenig begeistert sein. Beschwerden darüber, dass Final Fantasy XIV immer mehr casual wird, die Jobs keine Vielfalt an Skillungen bieten und der Hardcore-Content generell eher dünn ist, lese ich auf Social Media regelmäßig.

Allerdings ist es ein Kurs, der sich so bald nicht ändern wird.

