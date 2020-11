FFXIV 5.35: So bekommt und verbessert ihr die Bozja-Ausrüstung

Ihr könnt insgesamt 98 Münzen an den Widerstandslieferanten in der Bozja-Instanz in Utya’s Aegis (X: 15,3 Y: 29,9) umtauschen, um ein komplettes Ausrüstungsset mit Gegenstandsstufe 495 zu erhalten.

Um diese Rüstung zu erhalten, müsst ihr zunächst Rang 10 an der Südfront von Bozja erreichen und in der Bozja-Quest den Dungeon Castrum Lacus Litore freischalten.

