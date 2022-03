Lost Ark: So cool sehen die neuen Omen-Skins aus

Das Update vom 10. März bringt den Spielern in Lost Ark zahlreiche neue Inhalte, darunter auch die Omen-Skins.

Heute waren die Server von Lost Ark etwa vier Stunden down, da das neue Update installiert wurde. Seit 13 Uhr sind sie wieder online. In den Patch-Notes kündigten Amazon und Smilegate mitunter eine neue Story-Questreihe sowie den ersten Abgrund-Raid an.

Nicht uninteressant sind aber auch die neuen Skin-Sets, die ihr für euren Charakter und euer Pferd kaufen könnt. In Russland und Korea, wo es Lost Ark schon länger gibt, waren die Omen Skins beliebt.

Was für Skins gibt es? Pro Klasse gibt es ein Omen-Skin-Set. Zwischen den Subklassen gibt es keine Unterschiede, die Bardin trägt also das Gleiche wie die Zauberin. Nur die Waffen unterscheiden sich. Auch eurem Pferd könnt ihr einen neuen Look verpassen.

So sehen die Omen-Skins bei den Klassen und eurem Pferd aus

Hier seht ihr alle Klassen im neuen Skin:

Die Skins sind in vier verschiedenen Farbvarianten erhältlich: Grün, Blau, Rot und Orange. Lediglich bei der Kampfkünstlerin gibt es einen Unterschied, da ihr Skin Violett statt Blau ist. Ein späteres Färben der Skins ist, nach aktuellem Stand, nicht möglich.

Habt ihr einen Skin erworben, könnt ihr diesen in eurem Charakterprofil unter dem Reiter “Skins und Tugenden” anlegen.

Wie bekomme ich die Omen-Skins? Die Skin-Sets könnt ihr im Shop für königliche Kristalle erwerben. Rüstung und Waffe kosten 2.400, nur die Rüstung kostet 2.000 und nur die Waffe kostet 650 königliche Kristalle.

Zusätzlich gibt es ein Special Package, bestehend aus Skin, Waffe, Reittier und Hintergrund, für insgesamt 3.800 Kristalle.

Was sagt die Community?

Die Meinungen der Spieler gehen stark auseinander. Manche lieben sie und freuen sich darüber, anderen gefallen sie überhaupt nicht. Weiterhin stark kritisiert, wird die Geschlechtsbindung der Klassen, da die Kunstschützin und der Striker deshalb die Skins nicht nutzen können.

Was sagen die Fans? Auf Reddit befinden sich Nutzer bereits in regem Austausch über die neuen Skins.

Viele finden die Omen-Skins zu hart und wünschen sich Outfits, die alltäglicher aussehen.

CrimeCoder findet sie zu edgy: „Warum haben sie diese Skins nicht für Halloween oder so aufgehoben?“

Stormbulaboo möchte lieber etwas Lässiges: „Edgy skins zzzz… Bitte, gebt mir einfach normale Outfits“

Andere Nutzer feiern die Omen-Skins wiederum sehr. Besonders beliebt scheint der Skin für den Krieger zu sein.

yourmamasmamasmurf freut sich über den Berserker Skin: „Oh mein Gott, ich kann endlich der böse Knochenritter als Berserker werden!“

Zeyz verteidigt die Skins: „Ich kann gar nicht fassen, dass die Leute sich so über die Skins beschweren. Ich finde sie viel schöner als komische Bikinis, aber vielleicht bin ich auch nur ein komischer Nerd.“

Was sagt ihr zu den neuen Skins? Für welche Klasse sehen die Omen-Skins am Besten aus und welche mögt ihr überhaupt nicht? Lohnt es sich, dafür königliche Kristalle auszugeben, oder wollt ihr lieber kein Echtgeld in Lost Ark investieren? Schreibt es uns gern in die Kommentare hier auf MeinMMO!

