Lost Ark enttäuscht seine Fans mit neuem Update – „Wow, ist das nutzlos“

Das wöchentliche Update von Lost Ark fand am 31. März statt und zog größere Aufmerksamkeit im reddit auf sich. Das liegt nicht daran, dass der Patch besonders viel bieten würde, sondern eher an dem, was er nicht liefert. Wir von MeinMMO fassen die Diskussion zusammen.

Was brachte das Update von Lost Ark? Das wöchentliche Update im neuen MMORPG brachte vergleichsweise wenige Inhalte und dafür ordentlich viel Downtime mit sich. Doch die Spieler von Lost Ark sind eher genervt von dem, was das Update nicht mitbrachte.

In dem Update steckten im Groben die folgenden Punkte:

Wegen eines Fehlers starteten die Spieler im gewerteten PvP nicht wie gewollt auf dem Silber-Rang, sondern auf Bronze. Dieser Fehler wurde nun behoben und alle Spieler, die den Modi bereits gespielt haben, erhielten 250 MMR geschenkt.

Außerdem wurde ein Bug im Chat-Fenster behoben, durch den es in Teilen möglich war, HTML-Code im Chat auszuführen.

Bei den wöchentlichen Kampf-Gegenstands-Geschenken kann man nun aussuchen, welche Truhe man bekommt und ist nun nicht mehr auf den Zufall angewiesen.

Die vollständigen Patch-Notes für das Update findet ihr in der Patch-Übersicht des Updates.

Nur wenige Stunden nach dem Update musste der Server dann aufgrund eines Fehlers erneut heruntergefahren werden. Das trieb die ohnehin schon bedrückte Stimmung im reddit auf die Spitze.

Zeitumstellung nervt in Lost Ark

Warum sind die Fans enttäuscht? Viele beschweren sich nicht unbedingt über die Inhalte des Updates selbst, sondern eher darüber, was in dem Update fehlt. Die Änderungen im PvP und dem Chat-Bug werden zwar gut aufgenommen, doch den meisten scheint das nicht zu reichen.

Dass man sich die wöchentliche Truhe nun aussuchen kann, stößt wiederum auf wesentlich mehr Zuspruch, doch die negativen Themen der Fans überschatten diesen deutlich. Besonders im Fokus steht dabei die noch immer fehlende Roadmap, die auch diese Woche nicht kommen soll, wie ein Entwickler im Forum bestätigte.

Außerdem sind die Leute weiterhin von den diversen Unannehmlichkeiten genervt, die die Zeitverschiebung im Spiel brachte. In Lost Ark haben viele Events noch immer falsche Zeitangaben und die falsche Uhr im Spiel sorgt ebenfalls für Frust unter den Spielern. Amazon sagte in der Patch-Ankündigung zwar, dass sie von dem Fehler wissen und daran arbeiten, einen Fix dafür lässt das wöchentliche Update aber vermissen.

Das führt zu vielen, genervten Kommentaren in den Foren und auf reddit, ein Spieler sagt sogar in einem Thread über das Update: „Wow, das ist wertlos.“

Dieses reddit-Meme erhält viel Zuspruch von der Community:

Das Problem mit der Roadmap

Was ist hier vorgefallen? Kurz nachdem Lost Ark versehentlich eine Roadmap veröffentlichte und später sagte, dass sie falsch war, begann eine Diskussion in der Community, die bisher kein Ende gefunden hat.

Es geht in erster Linie darum, dass Lost Ark für viele User bisher zu schnell neue Inhalte liefert, was dazu führt, dass sich die Fans unter Druck gesetzt fühlen und sich sogar genötigt dazu sehen, echtes Geld zu investieren.

In der falschen Roadmap war dann auch noch die Rede davon, dass man innerhalb der nächsten zwei Monate noch viel mehr Inhalte veröffentlichten wollte, die einen hohen Gearscore benötigt hätten. Amazon zog diese Roadmap dann zurück und wollte eine neue präsentieren, die sich besser an dem Fortschritt der Spieler orientiert.

Dieses Update sorgte im reddit für Furore:

Auch diese Woche keine Roadmap: Während bei dem Update die Server down waren, bestätigte ein Mitarbeiter von Lost Ark im Forum, dass auch diese Woche keine Roadmap erscheinen wird. Das stieß den Fans des MMORPGs übel auf, die sowieso schon nicht ganz zufrieden mit den gepatchten Inhalten waren.

Doch einige der Fans nehmen sich auch selbst dabei ins Visier und merken, dass sie ein Teil des Grundes sind, warum es aktuell noch keine neue Roadmap gibt. In einem Thread auf reddit schreibt der User Taelonius dazu:

Amazon möchte keine Roadmap veröffentlichen aus demselben Grund, weswegen ihr eine haben wollt. Sie wünschen sich Flexibilität und möchten ihre Inhalte dann veröffentlichen, wenn es nun mal am besten passt und dabei nicht auf festgesetzte Daten einer Roadmap hören müssen. Was ich persönlich sehr verständlich finde, denn jede Form einer Roadmap würde aktuell in einem Shitstorn ausarten, der vielleicht ein Loch in das Raum-Zeit-Kontinuum sprengen könnte. Es war ein Fehler von ihnen überhaupt eine Roadmap zu erwähnen, aus dem sie jetzt nicht mehr herauskommen und ich finde, wir sollten alle einen Gang herunterschalten. Ich bin glücklich, wenn sie das mit der Roadmap einfach komplett streichen. via reddit

Diese Aussage stößt zwar bei vielen Fans auf Unbehagen, bekommt aber auch sehr viel Zuspruch.

Sind die Ansprüche zu hoch?

Was ist das Problem mit der Zeitzone? Bisher haben Amazon und Smilegate ausgesprochen schnell auf vorhandene Probleme im Spiel reagiert. Dass ein, auf den ersten Blick so einfaches Problem, wie die falsche Zeit im Game, so lange bestehen bleibt, stößt daher auf großes Unverständnis.

Eine Bestätigung darüber, dass die Entwickler bereits an dem Problem arbeiten, reicht vielen nicht. Sie wünschen sich den Fehler, der schon seit Sonntag besteht, bereits jetzt aus dem Spiel geschafft.

Dass Amazon aber gleichzeitig sehr schnell auf den Chat-Bug reagiert, lassen hierbei viele außen vor. Wenn man also genauer hinsieht, löst das Update in erster Linie mit dem Unruhe aus, was es nicht ist.

Denn an den Änderungen des Patches selbst hat eigentlich niemand etwas auszusetzen. Dennoch bleibt die Stimmung im reddit derzeit eher verhalten. Es gibt viele Diskussionen über Inhalte, die nicht da sind und wenige Diskussionen über Themen, die tatsächlich bereits im Spiel sind.

Es ist also eine etwas seltsame Stimmung, die gerade um Lost Ark herrscht.

Außerdem gibt es viele Memes wie dieses. Richtig viele:

Was haltet ihr von dem Update? Könnt ihr das Thema rund um den Frust der Community nachvollziehen oder findet ihr eher, dass hier zu viel vom Team rund um Lost Ark erwartet wird? Haltet ihr eine Roadmap für das MMORPG für sinnvoll? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO. Wir freuen uns bereits auf eure Meinungen.

