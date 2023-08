Neues Survival-MMO Nightingale zeigt gigantische Bosskämpfe in der offenen Welt, wie ich sie noch nie gesehen habe

Im Rahmen des gamescom 2023 konnte sich unser Autor Mark Sellner etwa 30 Minuten Live-Gameplay des neuen Survival-MMOs Nightingale ansehen. Ein Kampf in der offenen Welt bleibt ihm dabei besonders positiv im Gedächtnis.

Was habe ich gesehen? In einer rund 45-minütigen Präsentation bei Inflexion Games durfte ich mir die ersten Schritte in Nightingale ansehen, als auch einen Kampf im späteren im Spielverlauf. Selbst zocken durfte ich dabei nicht, es handelte sich jedoch nicht um aufgenommenes und “aufgehübschtes” Gameplay, sondern die Entwickler haben zu dritt live vor meinen Augen gespielt.

Dabei sind mir zwei Highlights ins Auge gesprungen. Zum einen das extrem coole Bau-System, mit dem ihr gemeinsam mit euren Freunden euer Haus aufbauen könnt. Das funktioniert super einfach und komplett frei, bietet viele Komfort-Features und wirkt allgemein sehr abwechslungsreich und stimmig.

Ein Bau-Feature gibt es jedoch nun wirklich schon in vielen Games. Etwas, das ich so noch nie gesehen habe, war der Kampf gegen einen sogenannten “Sun Giant”, den mir die Entwickler gezeigt haben. Und das hat schwer beeindruckt.

Auf der ONL der gamescom 2023 gab es übrigens einen neuen Trailer von Nightingale:

Ein Kampf, der in jedem anderen Spiel gescripted wäre

Wie lief der Kampf ab? Die Entwickler haben beim Erkunden des Realms einen Sun Giant entdeckt, dabei handelt es sich um wirklich riesige Geschöpfe, die einem aber erst einmal gar nichts antun wollen. Der Gigant macht seinem Namen alle Ehre und ist mindestens 10 Mal so groß wie die Spielercharaktere.

Es handelt sich um ein friedliches und zumindest teilweise intelligentes Geschöpf. Er greift auch nicht sofort an. Stattdessen ermöglicht er den Spielern, ihm ein Opfer darzubringen. Nachdem ihm das Fernglas, welches einer der Entwickler bereithielt, scheinbar nicht gefallen hat, bereiten sie sich auf den Kampf vor.

Das tun sie, in dem sie eine richtige kleine Stadt um den Giganten herumbauen. Mit Türmen, um herauszuschießen und Stegen über den Sumpf, um das gefährliche Wasser zu vermeiden, in dem der Sun Giant gerade noch gemütlich ruht.

Steht die kleine Festung, gibt einer der Entwickler aus seinem Turm den ersten Schuss ab. Es beginnt ein Kampf, den ich so in noch keiner offenen Welt erlebt habt.

Spieler fliegen, Gebäude zerbersten und der Gigant fällt

Wie besiegen sie den übergroßen Feind? Während des Kampfes erklärt mir einer der Entwickler, dass der Gigant verschiedene Schwachstellen hat, auf die er versucht, gezielt zu treffen. Das fügt ihm auch ordentlichen Schaden zu.

Doch dann holt der Gigant aus und die Spielfigur des Entwicklers wird getroffen. Und fliegt mal so richtig weit. So weit, wie man eben fliegen würde, wenn einen eine tonnenschwere Handfläche trifft. Mit dem fliegenden Regenschirm kann man zwar Sturzschaden vermeiden, ist nun jedoch hunderte Meter von seinen Mitstreitern entfernt.

Von denen einer übrigens in diesem Moment zu Boden ging. Während er versucht, wieder zum Ort des Geschehens zu gelangen, sieht man die Türme der Spieler einstürzen und zerbersten, als der Gigant nach ihnen schlägt.

Auch die Stege halten den magischen Strahlen des Giganten nicht stand und verfrachten einen der Entwickler direkt ins giftige Wasser, was ihm einen Debuff beschert.

Nach mehreren Toden aller Beteiligten und einer komplett in Trümmern liegenden Festung fällt der Gigant und zerstört dabei noch die Landschaft unter sich.

Links könnt ihr einen solchen Giganten neben einer Spielfigur sehen

Doch zu früh gefreut: Bevor sie den Loot des Feindes einsammeln können, werden sie von den nächsten Gegnern überrascht. Denn nun, da der Gigant weg ist, kommen die eigentlichen Sumpfbewohner zurück und freuen sich überhaupt nicht über die Eindringlinge.

Ein weiterer Kampf im Wasser und zwischen den Trümmern der zerstören Türme und Stege folgte, ehe die Entwickler am Ende siegreich ihre Beute einsammeln können. Ein Kampf ist vorbei, der mir noch lange im Gedächtnis bleiben wird.

Nightingale startet im Februar in den Early-Access, soll dort für Jahre bleiben

Wann könnt ihr selbst zocken? Am 22. Februar 2024 startet Nightingale in den Early-Access auf Steam und ist dann für alle spielbar. In den 6 Monaten bis dahin soll vor allem Feinschliff passieren, verrät uns der CEO von Inflexion Games im Nachgespräch.

Das Spiel sei für den geplanten Early-Access-Release Feature-komplett, läuft allerdings technisch noch nicht so ganz rund, was auch in dem gezeigten Gameplay immer wieder zu sehen war. Doch die Entwickler haben noch genügend Zeit, sich darum zu kümmern.

Im Early-Access soll dann immer wieder neuer Content folgen. Wie lange das Game jedoch genau im EA bleiben soll, ist aktuell noch nicht bekannt. Auch den Entwicklern nicht, wie man mir versicherte. Es wird sich jedoch um einige Jahre handeln, so der CEO.

Was haltet ihr von Nightingale? Habt ihr Lust auf das Spiel und auf diese gigantischen Kämpfe in der offenen Welt? Oder fehlt euch schlichtweg das PvP in einem Survival-Spiel, das Nightingale nicht bietet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Einen kleinen Rundgang durch alles, was Nightingale bietet, haben wir in diesem Artikel für euch: Große Survival-Hoffnung Nightingale verzichtet komplett auf PvP – Setzt Fokus auf Erkundung mit Regenschirmen