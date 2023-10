Wie geht es nach Starfield weiter mit The Elder Scrolls 6? – Darüber spricht GameStar Talk

In einem neuen Video befassen sich unsere Kollegen von GameStar Talk mit der Frage, wie es nach Starfield jetzt mit The Elder Scrolls 6 weitergeht. Schaut euch das Video dazu hier an.

Was ist GameStar Talk? Auf dem YouTube-Kanal GameStar Talk bekommt ihr seit 2023 quasi den GameStar Podcast in Videofassung zu sehen. Dies ist ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO und will euch mit Videos und Gesprächen nicht nur unterhalten, sondern zugleich immer etwas Neues bieten: Perspektiven, Einblicke und Wissen über Spiele, ihre Entwickler und ihre Spieler.

Außerdem bekommt ihr in diesem Angebot neue Seiten unserer Teammitglieder und Kollegen zu sehen.

Worüber gesprochen wird: In dem letzten Video ihres Starfield-Tagebuchs (via YouTube) sprechen unsere Kollegen von GameStar Talk mit Pen&Paper-Expertin und Autorin Mháire Stritter (Orkenspalter TV) über die Zukunft von The Elder Scrolls 6 und ob Starfield ein gutes Zeichen in dessen Richtung oder eher dessen Untergang war.

Klar ist für die Kollegen von GameStar Talk, dass sie nie wieder ein Bethesda-Rollenspiel ohne Eltern wollen. Aber welche Aspekte aus Starfield sie sich noch für The Elder Scrolls 6 wünschen und wie sich das Entwicklerstudio in den letzten 8 Jahren entwickelt hat, erfahrt ihr in diesem Video.

Ebenfalls diskutieren sie mit Mháire Stritter über die Fragen, welche Hinweise es zu The Elder Scrolls 6 zu finden gibt. Welche Hoffnungen sie haben und an welchen Stellen sich Bethesda endlich von seiner Philosophie lösen muss.

Wenn ihr zu diesem Thema mitdiskutieren wollt, könnt ihr das hier in den Kommentaren oder unter dem YouTube-Video von GameStar Talk tun.

Was wir aktuell zu The Elder Scrolls 6 sagen können, hat MeinMMO-Autor Benedikt hier für euch zusammengefasst:

The Elder Scrolls VI kommt nicht für die PS5, erscheint frühestens 2026 und nur für Xbox und den PC