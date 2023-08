Twitch: Overwatch-Spieler geht viral damit, angeblich aus dem Gefängnis zu streamen – Was ist dran an der Geschichte?

Auf Twitter erregte ein Twitch-Streamer Aufmerksamkeit damit, angeblich aus seiner Gefängniszelle heraus zu streamen. Was dahinter steckt, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Was ist das für ein Streamer? John “ChoseN” Rinella ist ein amerikanischer Overwatch-Spieler, der seit 2021 als Supporter für Boise State University spielt (via liquipedia). Auf seinem Twitch-Kanal zeigt er ebenfalls nahezu ausschließlich Overwatch 2 via (sullygnome).

Nun erregte er jedoch nicht mit seinem spielerischen Können Aufmerksamkeit, sondern mit seinen Lebensumständen.

Was ist die Version des Streamers? Am 26. August ging ein Clip des Twitch-Kanals chosen_ow viral auf Twitter. Die Aufnahmen zeigen ihn in einem kleinen, eher spärlich eingerichteten Zimmer, dabei soll es sich um eine Gefängniszelle handeln. Besonders amüsant für die Zuschauer: Der Content Creator scheint sich mehr Gedanken um seine Frisur zu machen, als um seine Situation.

Der Streamer selbst informierte seine Zuschauer mithilfe eines Chat-Commands, dass er derzeit im „Idaho State Rehabilitation Prison“ für Autodiebstahl im Zusammenhang mit Bandenkriminalität einsäße. Das Streamen sei ihm als „Enrichment“-Aktivität gestattet worden (via Twitter). Ähnlich macht es die US-Marine mit Seelöwen.

Doch was ist dran an der Geschichte?

Twitch-Streamer lassen sich oft verrückte Aktionen einfallen, um ihre Zuschauer zu unterhalten:

Gefängnis-Streamer sieht eher nach armem Student aus

Was ist dran an der Geschichte? So amüsant die Idee eines staatlichen Förderprogramms für inhaftierte Twitch-Streamer auch ist, gibt es einige Lücken in der Story von ChoseN. So gibt es online keine Spur von dem Gefängnis, in dem der Streamer angeblich einsitzt.

Auch das „PrisonToPartner“-Programm von Twitch, über das ChoseN vermeintlich aus dem Gefängnis streamt, scheint nicht zu existieren.

Die „Gefängniszelle“, die der Streamer in einem Video auf Twitter zeigt, sieht eher nach einer spartanisch eingerichteten Studentenbude aus und die „Ratte“, mit der er seine Zelle teilt, hat bei genauerem Hinsehen verdächtige Ähnlichkeit mit einer Katze.

Es deutet also alles darauf hin, dass sich ChoseN einen Scherz erlaubt hat.

Was hat ihm die Aktion gebracht? Der ursprüngliche Twitter-Post wurde mehr als 4,3 Millionen Mal gesehen und über 2.500-Mal geteilt (Stand: 28. August 2023). Der Streamer selbst erhielt jedoch nur einen recht keinen Anteil dieser Aufmerksamkeit.

Auf seinem Twitch-Kanal zeigte sich ein kleiner Push: Er gewann 174 neue Follower und erreichte einen Höchstwert von 284 Zuschauern, während ihm sonst eher maximal 20–35 Menschen zusehen. Bereits am 28. August schienen die meisten dieser neuen Zuschauer allerdings wieder verflogen zu sein (via sullygnome).

Seinen großen Durchbruch hatte ChoseN mit der Aktion also wohl noch nicht, doch die Geschichte eines Twitch-Streamers, der aus dem Knast streamt, könnte noch eine ganze Weile durch die sozialen Netzwerke geistern.

Als aufstrebender Twitch-Streamer ist es gar nicht so einfach, von seinem potenziellen Publikum entdeckt zu werden. Auf einer anderen Plattform viral zu gehen, kann einem den nötigen Boost verleihen. Dann müssen die Zuschauer aber auch bei Laune gehalten werden.

