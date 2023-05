Amerikaner machen eingesperrte Seelöwen zu Gamern, um ihnen die Langeweile zu vertreiben

Yoshi, der Hund der Streamerin MissMikkaa, hat für die Seelöwen-Noobs wahrscheinlich nur ein müdes Lächeln übrig: Während die ihre simplen Spielchen zocken, ist er längst mit Frauchen in Elden Ring unterwegs und legt sich sogar mit furchterregenden Drachen an:

Das alles geschieht mithilfe eines sogenannten EVE-Systems: Das steht für Enclosure Video Enrichment. Im Deutschen heißt das „Verhaltensanreicherung“, oder auch einfach „Beschäftigung“ und dient dazu, Tiere in Gefangenschaft bei Laune zu halten und ihre Lebensqualität zu verbessern (via upali.ch ).

Das System besteht wohl aus einem großen Bildschirm, der vom Wasser aus gesehen werden kann und besser bei Nacht funktioniert. „Was wie ein unheimlicher Filmabend am Pier aussieht, sind nur Tümmler, die mit ihren Mündern Joysticks steuern, um bis spät in die Nacht zu zocken,“ heißt es auf der Website der US-Marine .

Wie funktioniert das? Wie ihr im oben eingebundenen Video sehen konntet, nutzt der Seelöwe Spike – so sein Gamertag – seine Nase, um Knöpfe zu drücken und seine rudimentäre Spielfigur so durch ein Labyrinth zu navigieren.

Was steckt dahinter? Das United States Navy Marine Mammal Program (NMMP) ist in San Diego angesiedelt und geht auf die 1960er-Jahre zurück. Es dient unter anderem dazu, Meereslebewesen auszubilden, um verschiedene militärische Aufgaben zu verrichten.

Ist das ein Scherz? Nein. Die US-Marine hat ein Meeressäugetier-Programm und nutzt das unter anderem, um Seelöwen und Delfinen beizubringen, Videospiele zu zocken. Wir kommen gleich dazu, was dahinter steckt, aber erstmal könnt ihr euch Spike den Seelöwen in Aktion ansehen:

