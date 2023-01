Twitch: “Ist mein Hund in Elden Ring besser als du?”, fragt eine Streamerin und teilt einen erstaunlichen Clip

Auf Twitch streamt MissMikkaa regelmäßig Gameplay von Elden Ring. Weil ihr das Spiel offenbar nicht schwer genug ist, kontrolliert sie ihren Charakter dabei gerne auch mal mit einem Dance-Pad. In einem ihrer letzten Streams wurde ihr aber trotzdem die Show gestohlen – von ihrem eigenen Hund.

Was ist passiert? Es kommt ja häufiger mal vor, dass man beim Zocken kurz vom PC oder der Konsole weg muss. Das ist neulich auch der Streamerin MissMikkaa passiert, die während eines ihrer Streams kurz AFK ging.

Während sie das Souls-like Elden Ring spielte, musste die Streamerin eine Pause einlegen und ließ ihren Charakter für kurze Zeit unbeobachtet. Das ist gefährlich, denn das Spiel ist bekannt dafür, besonders schwer zu sein und nur wenige Fehler zu erlauben.

Die vermeintlich harmlose Situation hätte schiefgehen können, denn aus dem Nichts taucht plötzlich ein riesiger Drache auf dem Bildschirm auf. Sofort beginnt dieser den Charakter der Streamerin mit mächtigen Flammen anzugreifen.

Vierbeiner eilt zur Hilfe – Die Situation schien aussichtslos, der Drache spie unerbittlich Feuer und von der Streamerin war nichts zu sehen. Eigentlich hätte dies das unausweichliche Ende bedeutet, doch MissMikkaa bekam unerwartete Hilfe.

Ihr Hund läuft ins Bild, nur um kurz darauf seine beachtlichen Fähigkeiten in Elden Ring einem großen Publikum zu präsentieren. Wahrscheinlich auf der Suche nach Leckerli, wie die Streamerin in ihrem Tweet schreibt, begibt sich der Vierbeiner kurzerhand aufs Dance-Pad.

Die Tanzmatte, welche die Streamerin ebenfalls häufig nutzt, um Bosse in Elden Ring oder Dark Souls zu besiegen, wird für “Yoshi”, den Hund der Streamerin, zum Controller. Mühelos bringt dieser den Charakter der Streamerin vor den Angriffen des Drachen in Sicherheit. Der beste Freund des Menschen eben!

Dance-Pad oder Controller? Streamerin bezwingt Bosse auf ungewöhnliche Weise

Wer ist MissMikkaa? Die Streamerin spielt hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, Souls-like-Games wie Elden Ring, Sekiro oder Dark Souls. Größere Bekanntheit gewann sie durch verschiedene Herausforderungen, welche sie sich selbst beim Spielen auferlegt. Damit ist sie übrigens nicht alleine, die Community von Elden Ring findet immer neue Wege, das Spiel zu spielen: Die 4 absurdesten „Controller“, mit denen man Elden Ring spielen kann

So spielte sie beispielsweise Elden Ring bereits einhändig oder nur mit einem Dance-Pad als Eingabegerät. In God of War besiegte sie die Walküren ebenfalls mithilfe einer Tanzmatte und erst vor kurzem bezwang sie den wohl härtesten Boss in Elden Ring auf eine ganz besondere Art und Weise.

Die Streamerin bekämpfte den Boss “Melania, Klinge von Miquella” simultan mit zwei Charakteren. Einen steuerte sie über einen Controller und den anderen über ihr Dance-Pad. Wenn ihr euch den Moment ihres Triumphs selbst einmal ansehen wollt, haben wir euch den Twich-Clip dazu verlinkt.

Was meint ihr, schafft es der Vierbeiner in den Tier-Olymp? Kann es MissMikkaa’s Hund Yoshi mit anderen Hundegrößen wie Kommissar Rex oder Lassie aufnehmen? Oder ist euer Hund viel talentierter? Schreibt es gerne in die Kommentare!

