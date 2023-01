Minecraft: MontanaBlack bezahlt 200 € für einen Bogen – Fans schimpfen: „Monte macht Pay2Win, wo es keins gibt“

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Andere verteidigen MontanaBlack und sagen, dass er mit seinem Geld machen könne, was er will. Man solle es Rohat gönnen, ein paar Subs dazu zu bekommen.

Das hat MontanaBlack angestellt: MontanaBlack bietet Rohat echtes Geld für den Bogen an. Wie in einem mittlerweile gelöschten Video auf TikTok zu sehen war, schenkt MontanaBlack seinem Kollegen 50 Abonnements auf Twitch.

Der Twitch-Streamer Rohat hatte ein solches Item, einen Bogen mit besonderen Eigenschaften. Die Waffe verschießt brennende Pfeile aus Köcher, der nie leer geht. Dazu hat sie verstärkte Haltbarkeit, geht also nicht so schnell kaputt, und besitzt mehr Durchschlagskraft.

Was ist so besonders an dem Bogen? In Minecraft könnt ihr euch besondere Items herstellen. Als Faustregel gilt dabei: je seltener die Materialien, desto stärker sind auch die resultierenden Items. Dazu lassen sich Items mit Verzauberungen noch weiter verbessern.

