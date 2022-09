Die 4 absurdesten „Controller“, mit denen man Elden Ring spielen kann

Hardcore-Spieler suchen in Elden Ring neue Herausforderungen und schlagen das Spiel auf ungewöhnlichen Wegen. Etwa mit völlig verrückten Controllern, auf die man normalerweise gar nicht kommen würde.

Spiele vom Entwickler FromSoftware sind für ihren knackigen Schwierigkeitsgrad bekannt und Elden Ring ist keine Ausnahme. Doch für manche Fans der Reihe ist die Herausforderung nicht genug und nachdem der Abspann durchgelaufen ist, suchen sie nach neuen Wegen, das Spiel durchzuspielen.

So kommen etwa Speedruns zustande oder Mods, die jeden Gegner im Spiel in den schwersten Boss verwandeln. Andere Spieler suchen die Herausforderung in der Steuerung und spielen Elden Ring mit richtig verrückten Controllern. Hier sind 4 von ihnen.

Harfe

Die Musikerin Anna Ellsworth spielt seit vielen Jahren professionell Harfe und hat bereits an großen Gaming-Konzerten wie „The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses“ teilgenommen. Ihre Leidenschaft für ihre Arbeit überträgt sie nun auch aufs Gaming.

In einem Video auf ihrem YouTube-Channel zeigt sie, wie sie ihre Harfe in einen Controller umgewandelt hat. Damit vermöbelt die Bosse wie Margit, der gerade zum Release von Elden Ring von vielen für seine Schwierigkeit verhasst war, auf Level 1 und nackt.

Die Harfe ist über einen Tonabnehmer mit dem PC verbunden und die einzelnen Saiten fungieren als „Tasten“. Die „Tastenbelegung“ wird über spezielle Software geregelt, wobei Anna ihren Saiten die Funktionen für Auto-Run, verschiedene Richtungen, Ausweichen und Heilung zugeordnet hat.

Zeichentablett

Ein altes Sprichwort besagt, dass die Feder mächtiger ist als das Schwert. Der Elden-Ring-Fan TheSGTTaco hat beschlossen, dass die Feder auch mächtiger ist als ein Controller und hat sein Zeichen-Tablet kurzerhand umfunktioniert.

In mehreren Videos zeigte er, wie er verschiedene Bosse in Elden Ring mithilfe des Zeichenstifts und der Touch-Controls eines Tabletts besiegte. Dazu gehörten zum Beispiel Margit auf der Schwierigkeitsstufe New Game +7 und Margott. Die Bewegungen des Stifts gaben dabei die Bewegungsrichtung für den Charakter an, Ausweichen wird durch eine der Steuerungstasten des Tabletts betätigt.

In einem Kommentar erklärte der reddit-User, dass Controller-Umbau für ihn kein Neuland ist. Er macht es regelmäßig, um Leuten zu helfen, die etwa aufgrund von Behinderungen mit normalen Controllern nicht spielen können.

E-Gitarre

Gitarren, die als Controller benutzt werden, sind spätestens seit den beliebten Guitar-Hero-Spielen allgemein bekannt und akzeptiert. Guitar Hero ist allerdings auf diese Art von Steuerung speziell ausgelegt, Elden Ring hingegen nicht.

Das hat den YouTuber LT_Tom aber nicht daran gehindert, seine E-Gitarre als Controller für das Spiel zu verwenden. In dem Video kann man auf einem Overlay sehen, welche Tasten des Xbox-Controllers betätigt werden, während er die Gitarre spielt. Die Gitarren-Steuerung ist allerdings „minimal“ gewöhnungsbedürftig und so kam es hin und wieder zu unfreiwilligen Aktionen wie plötzliches Springen oder Nutzung von Heilung bei voller HP.

Aus den Accorden und Riffs, die aus dem Rhythmus der Kämpfe entstanden sind, komponierte LT_Tom am Ende seines Abenteuers in Elden Ring einen Song.

Bananen

Auch wenn es seltsam klingen mag, die Bananen gehören bei SoulsBorne-Spielen mittlerweile schon fast zu den traditionelleren Controllern. Bereits Dark Souls 1 wurde mit dieser verrückten Steuerung durchgespielt. Es ist daher kein Wunder, dass der YouTuber SuperLouis64 auch bei Elden Ring seine Bananen rausgeholt hat.

Mit einem Setup aus insgesamt 12 Bananen schnetzelt er sich durch das Spiel, wobei er im Video anmerkt, dass dieser Controller „sehr seltsam ist und sehr schlecht riecht“. Jede Banane belegt eine Taste des PS5-Controllers:

Auf der rechten Seite befinden sich die Bewegungs-Bananen, also Vorwärts-Banane, Rückwärts-Banane etc.

Auf der linken Seite findet man die Aktionen wie die Sprung-Banane, Angriffs-Banane oder Ausweich-Banane.

Louis gesteht, dass er für das komplette PS5-Setup eigentlich 24 Bananen bräuchte und ihm einige Tasten fehlen. Dennoch schaffte er es, Elden Ring damit komplett durchzuspielen. Das ist mehr, als viele Leute mit richtigen Controllern hinbekommen.

Wie findet ihr die absurden Controller? Kennt ihr noch seltsamere Arten, Spiele zu zocken, oder habt ihr sie sogar selbst schon mal ausprobiert? Postet uns eure Erfahrungen und Meinungen in die Kommentare.

