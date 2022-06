Elden Ring: Berühmte Modder-Gruppe entwickelt völlig neuen Content – Wird so groß wie ein DLC

Eine bekannte Modder-Gruppe zu Dark Souls 3 hat angekündigt, dass sie nun auch eine Mod für Elden Ring erstellen werden. Die ursprüngliche „The Convergence Mod“ brachte eine große Menge neuen Content zu Dark Souls 3 und war eine Art „inoffizieller DLC“.

Was ist The Convergence? Bei der Mod handelt es sich um eine weitreichende Überarbeitung von Dark Souls 3. Die Modder-Gruppe, die daran gearbeitet hat, hat eine ganze Menge neuen Content in das Spiel gepackt.

Dazu gehören unter anderem:

Dutzende neuer Waffen und Überarbeitung alter Waffen mit neuen Move-Sets

Hunderte neuer Zauber

Überarbeitete Gebiete und Maps, mit neuen Gegnern und besserer Grafik

Neue Bosse

Neue feindliche NPCs, die auf Speedrunnern aus der Dark-Souls-Community basieren und eigene Builds mitbringen

Überarbeitung des Covenant-Systems, die eine größere Rolle bei Builds spielen

Der Inhalt der Mod ist riesig und es ist im Grunde also eine Art „inoffizieller DLC“.

„Ich kann’s kaum erwarten!“

Das sagen die Modder: Die Modder-Gruppe von The Convergence hat auf ihrem Twitter-Account angekündigt, dass sie jetzt auch für Elden Ring neuen Content rausbringen werden.

Auf ihrem Discord-Server hat einer der Entwickler, CouchJockey, bereits im April 2022 mitgeteilt, dass die Convergence-Mod für Elden Ring richtig groß sein wird. Damals befand sich das Team in der Planungsphase und sammelte Ideen für neuen Content und Überarbeitungen.

Nun hat die Entwicklung offiziell begonnen.

Ich persönlich habe das Gefühl, dass dieses Spiel [Elden Ring] mehr eine Convergence-Mod benötigt, als Dark Souls 3 es je getan hat. Die Balance spielt völlig verrückt und die Progression benötigt massive Anpassungen. Ich freue mich wirklich darauf, mit der Arbeit anzufangen und habe Tonnen an coolen Ideen für die Mod. CouchJockey

Zu einigen Beispielen seiner Ideen gehören:

neue Bosse, die häufig genutzte Boss-Modelle aus Elden Ring ersetzen sollen.

neue Zauber, die die bestehenden Zauberschulen stark erweitern und ihren einzigartigen Spielstil ergänzen

neue Waffen und besondere Effekte für die Rüstungen, um verschiedene Builds zu unterstützen

Es wird also ein ordentlicher Brocken an neuem Content sein, auf den sich zumindest die PC-Spieler von Elden Ring freuen können.

Diese Reaktionen gibt es: Die Fans der DS3-Mod haben sich unter der Ankündigung auf Twitter euphorisch gezeigt. Auf der Modding-Seite NexusMods verzeichnet The Convergence fast 200.000 Downloads und fast 7.000 „Endorsements“, also im Grunde Likes. Es erfreut sich großer Beliebtheit.

Entsprechend wurde die Ankündigung einer ähnlichen Mod für Elden Ring in den Kommentaren gefeiert:

„Gott, die Convergence-Mod für DS3 war so cool. Ich kann’s kaum erwarten, die Elden-Ring-Version zu sehen.“ – @M00nlightMagic1

„Ich freue mich mehr darauf als auf den eigentlichen DLC!“ – @NordicWookie

„Oh Gott, ich weiß, dass die Zauber der Wahnsinn sein werden.“ – @TwistedJasperSU

Die aufgeregten Fans werden auf die Mod allerdings wohl ein ganzes Weilchen warten müssen. Immerhin hat die Arbeit daran jetzt erst die Planungsphase verlassen.

Wie klingt die Mod für euch so? Werdet ihr sie ausprobieren oder lieber „Vanilla-Elden-Ring“ spielen? Kennt ihr vielleicht sogar die DS3-Mod? Wie fandet ihr sie? Schreibt uns eure Erfahrungen und Erwartungen in die Kommentare.

