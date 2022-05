7 Geheimnisse in Elden Ring, die ihr sehr leicht verpassen könnt

Wenn ihr wissen möchtet, welche Bosse aus Elden Ring wir in der Redaktion am meisten mögen, empfehlen wir euch folgenden Artikel:

Was haltet ihr von diesen Geheimnissen? Seid ihr zufrieden mit den mysteriösen Seiten von Elden Ring? Welche dieser Geheimnisse kanntet ihr schon, welche noch nicht? Und habt ihr vielleicht sogar eigene gefunden, die ihr mit uns teilen möchtet? Sagt es uns in den Kommentaren.

Diese 7 Geheimnisse sind natürlich nicht alle in Elden Ring. In der Vergangenheit haben wir von MeinMMO bereits über einige weitere Dinge berichtet, die man leicht verpassen oder übersehen kann:

Das wohl größte Geheimnis in Elden Ring wird jetzt enthüllt, denn die Statue verwandelt sich vor euren Augen. Aus Radagon wird Königin Marika, und dieselbe Nachricht verrät das Geheimnis in aller Deutlichkeit: Radagon und Marika sind dieselbe Person.

In Elden Ring könnt ihr nämlich geheime Magie-Kombos starten, mit denen ihr von einem Angriff nahtlos und deutlich schneller in den nächsten Angriff übergeht. Das funktioniert sowohl nach Angriffen mit normalen Angriffen oder anderen Zaubereien.

Dieses Input Reading ist auch der Grund, weshalb euch manche Bosse wie die Gottesskalpe euch immer mit Distanz-Magie angreifen, wenn ihr euch heilen wollt. Die Gegner wissen perfekt, was ihr tut in der Sekunde, in der ihr es tut – und reagieren dementsprechend mit einem maßgeschneiderten Konter zum besten Zeitpunkt.

Dass man einen der beiden – den dunklen Mond – nur an diesem für Ranni so wichtigen Ort sieht, wirft große Fragen für die Lore von Elden Ring auf.

Der Mond spielt in der Welt von Elden Ring eine große Rolle. Insbesondere die wichtigsten Charaktere in Liurnia, Ranni und Rennala, haben viele Bezüge zum Mond. Das gilt auch für die mächtigsten Magie-Sprüche , die ihr im Spiel nutzen könnt.

Gegen diese fiesen Gegner gibt es aber einen sehr einfachen Trick. Anrufungen, die ihr zur Heilung benutzen könnt, machen diesen Gespenstern unglaublich viel Schaden. Gerade Anrufungen, die in einem großen Umkreis heilen, sind also besonders starke Waffen gegen diese Gespenster.

Die Eisnadel findet ihr in den Königlichen Ruinen in Liurnia, versteckt unter einem geheimen Boden. Diese Screenshots zeigen euch den genauen Fundort dieser gut versteckten Waffe:

Krummschwerter, Stoßschwerter und Schwere Stoßschwerter haben ein besonderes Manöver, das ihr mit keiner anderen Waffenkategorie ausführen könnt. Das sind die Finten (engl.: Feints), die es schon in Dark Souls gab. In Elden Ring sind sie aber ziemlich versteckt.

In diesem Artikel wollen wir euch aber 7 weitere Geheimnisse verraten, die ihr vermutlich verpasst habt. Diese Geheimnisse können aus Gameplay-Gründen interessant sein, oder spannendes über die Spielwelt von Elden Ring verraten. Wir listen diese 7 Geheimnisse in keiner bestimmten Ordnung.

