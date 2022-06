Ihr wollt in Elden Ring richtig leiden? – Eine Mod verwandelt jeden Gegner in einen der schlimmsten Bosse des Spiels

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Schaut euch hier den epischen Release-Trailer zu Elden Ring an und was euch in der Story erwartet

Alles, was ihr zu dem Multiplayer in Elden Ring wissen müsst

Trotz der Schwierigkeit schafft es der YouTuber, Elden Ring innerhalb von etwa 7 Stunden durchzuspielen. Dabei ignoriert er zunächst die Horde von Frauen, die ihn verfolgt und sammelt Gegenstände, die ihm in den Kämpfen helfen wie Goldene Samen, Heilige Tränen und bestimme Ausrüstungsgegenstände. Es ist also keine unmögliche Herausforderung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während die Mod das Spiel zweifelsfrei um einiges schwerer macht, sorgt sie auch für extrem witzige Situationen, in denen Bushy von einer Horde Frauen mit Schwertern verfolgt und zerlegt wird. In dem Video auf seinem Channel sieht man, dass sogar harmlose Hunde und Schafe zu Malenia werden:

Um diese Herausforderung geht’s: In der Elden-Ring-Community ist der YouTuber Bushy für seine knallharten Herausforderungen bekannt. So spielte er das ohnehin schwere Spiel nur mit einer Fackel als Waffe oder ohne je einen Ort der Gnade genutzt zu haben.

Der bekannte Modder und YouTuber Bushy hat eine neue Herausforderung in Elden Ring aufgestellt. (Fast) Jeder Gegner wird durch eine Mod in den schwersten Boss Malenia verwandelt.

Insert

You are going to send email to