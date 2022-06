Spielerin benutzt Harfe als Controller in Elden Ring – Besiegt Bosse damit besser als die meisten von uns

Die Musikerin Anna Ellsworth zeigt auf ihrem YouTube-Channel, wie sie Bosse in Elden Ring auf Level 1 besiegt, indem sie ihre Harfe als Controller benutzt. Dabei erklärt sie, wie diese irre Steuerung funktioniert.

Bei den Fans von Fromsoftware-Spielen ist es nach vielen Jahren mittlerweile zur Tradition geworden, die SoulsBorne-Games mit absurdesten Controllern zu meistern. Auf der langen Liste der verrückten Ideen befinden sich Tanzmatten, Donkey-Kong-Bongos und sogar Bananen.

Die Musikerin Anna Ellsworth hat diese Liste nun um ihre Harfe erweitert, mit der sie in aller Ruhe Bosse in Elden Ring und Dark Souls 1 vermöbelt.

Auf ihrem YouTube-Channel finden sich nicht nur Harfen-Cover von Anime- und Gaming-Songs, sondern auch Videos von ihren Kämpfen gegen Margit oder den viel verhassten Tree Sentinel.

Anna spielt dabei einen Charakter auf Level 1, der keine Rüstung trägt. Während sie bei Margit bereits ein Katana benutzt, vermöbelt sie den Tree Sentinel mit der guten alten Keule.

Aber auch andere Souls-Bosse sind vor Annas Harfe nicht sicher. In einem älteren Video zeigt sie, wie sie das berühmte Duo Ornstein und Smough aus Dark Souls 1 besiegt und dabei wieder ihre Harfe als Controller nutzt.

Die beiden Bosse haben schon so manchen Spieler in den Wahnsinn getrieben:

Wer ist Anna Ellsworth? Anna ist eine professionelle Harfenspielerin und Sängerin, die für ihre Auftritte bereits mehrere Auszeichnungen erhalten hat. Neben klassischer Musik ist sie auch sehr an Gaming interessiert und war Teil der beliebten „The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses“- Tour. Mehr Infos findet ihr Anna ist eine professionelle Harfenspielerin und Sängerin, die für ihre Auftritte bereits mehrere Auszeichnungen erhalten hat. Neben klassischer Musik ist sie auch sehr an Gaming interessiert und war Teil der beliebten „The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses“- Tour. Mehr Infos findet ihr auf ihrer Seite.

„Es ist nicht so zuverlässig, wie der Druck einer Taste“

Wie funktioniert die Steuerung? In ihrem Video auf YouTube verrät Anna einige Details zu der Funktion ihres Harfen-Controllers. Ihre Harfe ist über einen Dusty-Strings-Tonabnehmer mit dem PC verbunden. Tonabnehmer werden normalerweise benutzt, um die Lautstärke von Saiteninstrumenten wie Gitarren oder auch Harfen zu verstärken.

Mit der Musik-Software MiGiC und Bome MIDI Translator wurden die Töne der Harfe dann in Controller-Befehle umgewandelt. Mit einer Saite kann Anna ihren Charakter etwa in den Auto-Run schicken. Das heißt, er wird die ganze Zeit geradeaus laufen, bis dieselbe Saite den Charakter stoppt oder andere Befehle folgen.

Weiteren Saiten wurden die verschiedenen Richtungstasten zugeordnet, sowie der normale Angriff, Heilung und Ausweichen. In einem Kommentar auf YouTube erzählt Anna, dass sie für die Zukunft über zusätzliche Tastenbelegungen nachdenkt, die zum Beispiel den Wechsel von Items und Spezialangriffe ermöglichen.

Diese Probleme gibt es: Während Anna definitiv Spaß mit ihrem ausgefallenen Controller hat, erklärt sie dennoch, dass die Saiten einer Harfe nicht so zuverlässig sind, was die Eingabe angeht. Manchmal erkennt die Software nicht den richtigen Ton und der Charakter greift an, anstatt zu heilen.

Auch gibt es das Problem, dass die Saiten einer Harfe weiter klingen, bis man sie physisch stoppt. Das kann von dem Programm ebenfalls als Befehl interpretiert werden.

Dennoch schlägt sie sich besser durch die SoulsBorne-Spiele als die meisten von uns es an ihrer Stelle tun würden.

Viele SoulsBorne-Spieler stellen sich gerne Herausforderungen und meistern die Spiele auf eine ungewöhnliche Weise. Der YouTuber Bushy hat zum Beispiel eine Mod benutzt, um Elden Ring in eine Hölle voller Frauen mit Schwertern zu verwandeln:

