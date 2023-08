Steam: Entwickler gibt richtig gute Tipps für alle, die an Baldur’s Gate 3 verzweifeln

Das neue Rollenspiel Baldur’s Gate 3 ist zwar ein Hit auf Steam und Twitch, bringt aber so manchen Spielern mit seinen Puzzles und harten Kämpfen an den Rand der Verzweiflung. Ein Entwickler sagt jetzt, wie man Baldur’s Gate 3 richtig spielen sollte, um zu vermeiden, dass man gegen eine Wand rennt. Seine Tipps sind ungewöhnlich, leuchten aber ein.

Was macht Baldur’s Gate 3 so schwierig?

Baldur’s Gate 3 überfordert so manchen Spieler mit seiner Vielzahl an Möglichkeiten, eine Quest anzugehen. Gerade „Komplettisten“ macht das Spiel fertig, weil es an jeder Stelle Geheimnisse zu entdecken gibt, an denen man irgendwie festhängt oder die man übersieht: Eine Tür ist verschlossen, ein Ochse ist mysteriös, ein Spalt viel zu eng.

Denn kreative Problemlösung ist etwas, das im „Pen and Paper“-Rollenspiel gefordert wird, während man in klassischen PC-Rollenspielen meist nur eine Route hat, die man befolgen muss.

Der Publishing-Chef von Larian, Michael Douse, nimmt sich jetzt ein Herz und hat Tipps für alle, die sich mit Baldur’s Gate 3 schwertun.

Wenn du denkst, etwas ist unmöglich, probier’s – Wahrscheinlich geht’s doch

Das ist der Tipp des Entwicklers: Der Entwickler sagt (via twitter): Wer neu in Baldur’s Gate 3 ist und das Genre nicht gewohnt ist, dem könne er nur einen Tipp geben. Kümmert euch weniger darum, eine Quest abzuschließen und Kämpfe zu gewinnen, konzentriert auch auf die Erkundung, spielt mit euren Werkzeugen und den Systemen. Geht es langsam an und „vertraut dem Würfel.“

Er erklärt: Baldur’s Gate 3 sei kein Spiel, in dem es darum geht, zum nächsten Wegpunkt zu rennen oder die Map für eine Belohnung zu säubern.

Baldur’s Gate 3 drehe sich darum, systemische und erzählerische Herausforderungen zu überwinden, indem man seinen Verstand und seine Kreativität einsetzt. Das Spiel werde einen auf Arten belohnen, an die man gar nicht denkt, wenn man anfängt, sich wirklich mit der Erzählung zu beschäftigen:

Redet mit Tieren. Redet mit Untoten. Wenn du das nicht kannst, find raus, wie es geht. Irgendwas ist verschlossen? Klopf an. Du kommst an was nicht ran? Stapel Kisten. Verwandel dich in Gas. Schrumpfe. Wachse. Mach alles, von dem du denkst, du kannst es nicht, weil du’s wahrscheinlich doch kannst. Vertrau dir selbst und vertrau dem Würfel. Er reagiert auf deinen Erfolg und dein Scheitern.

Zaubersprüche als Werkzeuge zur Problemlösung

Was meint er konkret? Die „Tools“, die er meint, sind zum Großteil, die unzähligen Zauber, die den Spielern zur Verfügung stehen: Da sind einige nicht „für den Kampf“ gedacht, sondern dafür bestimmte Hindernisse in der Welt zu überwinden.

So gibt’s es in Baldur’s Gate 3 immer wieder Löcher und Schlupfwinkel im Spiel, für die man eigentlich zu groß ist: Durch Zauber ist es aber möglich, die eigene Form zu ändern und dann doch diese Abkürzung zu nehmen.

Die Klerikerin Schattenherz kann sich etwa selbst in einen Gnom oder Halbling verwandeln und gilt damit nicht länger als normal groß, sondern als klein und kann bestimmte Durchgänge nehmen.

Über Tränke, Zaubersprüche oder Items erlangt man die Fähigkeit, mit Untoten oder Wildtieren zu kommunizieren. Was in anderen Spielen einfach nur ein Ochse ist, der in der Gegend rumsteht, kann sich in Baldur’s Gate 3 zu einem Gesprächspartner oder sogar zu einem Rätsel entwickeln.

Pen&Paper-Rollenspieler sind diesen kreativen Umgang mit Magie und anderen Werkzeugen gewöhnt. PC-Spieler nicht. Der Entwickler sagt im Prinzip: Denkt so, als wärt ihr wirklich in dieser verrückten Fantasy-Welt. Wir legen euch keine künstlichen Beschränkungen auf. Nutzt all eure Werkzeuge. Das, was in anderen Spielen unmöglich ist, geht bei uns.

Ein Beispiel für den kreativen Umgang mit Tools seht ihr hier:

