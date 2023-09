Ein Entwickler erklärt, warum Starfield angeblich auf eurem PC so schlecht läuft und eure Grafikkarte ärgert

Dennoch gilt Starfield unter Experten als das bisher stabilste Bethesda-Spiel , nachdem die vergangenen Spiele zum Release häufig stark verbuggt waren. Weiterhin hoffen viele Spieler darauf, dass Starfield in Zukunft auch auf dem PC deutlich besser laufen wird. Denn aktuell zeigen sich viele Spieler in der Community ziemlich unzufrieden mit der Performance von Starfield.

Wie geht es weiter? Ob Bethesda den Fix des Entwicklers in ihr Spiel einbauen, ist bisher fraglich. Auf reddit ist und bleibt die Performance von Starfield weiterhin ein riesiges Thema. Einige fragen sich auch, wie es so eine schlechte Programmierung in einen Triple-A-Titel schaffen konnte.

Das erspart eurer Grafikkarte eine ganze Menge Arbeit. Außerdem werden die Anfragen an eure Grafikkarte mit dem Fix gebündelt und nicht mehr alle einzeln verschickt, was ebenfalls die Arbeitslast verringert.

Einfach ausgedrückt kommt in Starfield eine Bibliothek mit dem Namen „Vkd3d“ zum Einsatz. Die wird von vielen Spielen genutzt, um die “Direct3D 12”-API auf Vulkan zu implementieren. In seinem Text auf github weist der Entwickler daraufhin, dass Starfield eine Reihe ineffizienter Vorgehensweisen hat, die zu Leistungsproblemen führen können. Dabei nennt er zwei große Probleme.

