Wenn ihr Starfield als Weltraumpiraten spielt, habt ihr eine der besten Optionen, um Loot loszuwerden

In Starfield gibt es mehrere Fraktionen, denen ihr euch anschließen könnt. Entscheidet ihr euch für die Crimson Fleet, erhaltet ihr dadurch die praktische Möglichkeit, euren Loot loszuwerden. Auch gestohlene Items und Schmuggelware.

Jede Fraktion in Starfield hat ihre eigenen Regeln und Ansichten sowie Missionen, die damit zusammenhängen. Die Crimson Fleet sind eine Art Weltraumpiraten, zu erkennen an ihrer roten Rüstung. Ein Spieler hat sich ihnen angeschlossen und festgestellt: Eine Raumstation der Crimson Fleet ist perfekt, um Loot zu verkaufen.

Auch eure Schmuggelware werdet ihr dort los. Auf dem Weg dorthin solltet ihr sie aber gut verstecken, um kein Kopfgeld zu kassieren und die wertvolle Ware zu verlieren.

Weitere Möglichkeiten, um schnell an Geld in Starfield zu kommen, seht ihr in dem Video:

„Es kümmert niemanden, wenn es gestohlen ist.“

Warum ist der Ort gut, um Loot loszuwerden? Der Nutzer CrazyNatey schreibt in seinem Beitrag auf Reddit am 13. September, dass die Raumstation „Der Schlüssel“ der beste Ort sei, um Loot zu verkaufen.

So begründet er das:

Im Schlüssel hat der Handelsbehörden-Verkäufer 11.000 Credits. Direkt gegenüber von ihm hat ein anderer Verkäufer 12.500 Credits. In unmittelbarer Nähe gibt es 4 weitere Verkäufer, die zwischen 2.500 und 4.500 Credits haben. Es gibt einen Stuhl zum Warten, und sie kaufen alle Gegenstände. Klar, ihr müsst der Crimson Fleet beitreten, um Zugang zu bekommen, aber meiner Meinung nach ist es der beste Ort, um viel Loot loszuwerden. CrazyNatey via Reddit

Das sagen andere Spieler: Der Beitrag von CrazyNatey verzeichnet aktuell um die 3.500 Upvotes und über 900 Kommentare. Ein Nutzer merkt in seinem Kommentar an: „Außerdem kauft [dort] jeder Schmuggelware, und es kümmert niemanden, wenn Items, die ihr verkaufen wollt, gestohlen sind.“

Schmuggelware wirft in Starfield einen Haufen Credits ab, aber es ist gar nicht so einfach sie loszuwerden. Ein paar Möglichkeiten gibt es allerdings.

Ein anderer Nutzer stellt fest: „Den Crimson Fleet beizutreten ist großartig, wenn du erkundest. Jedes Mal, wenn ich auf Piratenposten treffe, sagen sie: Was geht, Kumpel, nimm dir, was du brauchst.“ Somit könnt ihr an Raumstationen und Außenposten der Weltraumpiraten nicht nur Loot loswerden, sondern auch sammeln – etwa um es dann wieder zu verkaufen.

Ihr findet die Raumstation „Der Schlüssel“ im Kryx-System:

Wo finde ich den Ort? Die Raumstation „Der Schlüssel“ befindet sich im Kryx-System. Sie ist in der Hand der Crimson Fleet und Teil der Questreihe „Turm trifft König“. Die Quest bekommt ihr auf eurem Weg, der Fraktion beizutreten.

Nach ein paar Aufträgen und Gesprächen erhaltet ihr den Auftrag, zum Schlüssel zu reisen. Ihr erhaltet einen Quest-Marker und müsst die Raumstation somit nicht erst selbst suchen.

Bei der Crimson Fleet gibt es verschiedene Arten von Missionen. Meistens handeln sie davon, etwas zu schmuggeln oder zu stehlen. Falls ihr dabei doch mal ein Kopfgeld kassiert, gibt es in Starfield verschiedene Wege, um diese wieder loszuwerden:

Starfield: Kopfgeld loswerden – 3 Wege, um eine weiße Weste zu bekommen