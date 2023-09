Starfield: Kopfgeld loswerden – 3 Wege, um eine weiße Weste zu bekommen

Mehr zu Console Commands findet ihr in unserer Übersicht: Starfield: Die nützlichsten Console Commands in der Übersicht – So aktiviert ihr Cheats

Hattet ihr schon Probleme mit dem Gesetz in Starfield? Und wenn ja, wie habt ihr eure Probleme gelöst? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Spieler nimmt Kopfgeldjagd in Starfield an, zeigt keine Gnade, fühlt sich schuldig

Die beiden einzigen Nachteile sind, dass ihr nur Kopfgelder von Fraktionen begleichen könnt, die sich nicht im gleichen System befinden und die Gebühren für den Service, wenn ihr diesen in Anspruch nehmt. Euer Kopfgeld müsst ihr zudem auch noch zahlen – kostenlos ist der Service in Starfield nicht.

Das Positive an dieser Methode ist jedoch, dass ihr keine Credits zahlen müsst und so mit volleren Taschen aus der Zelle spazieren könnt.

Wie mache ich das? Wurdet ihr von Wachen erwischt und zur Rede gestellt, habt ihr neben der Möglichkeit der Schuldbegleichung auch die Chance in den Knast zu wandern. Auch in dieser Methode müsst ihr gestohlene Items aushändigen. Zudem verliert ihr noch eine bestimmte Menge eurer XP, je nachdem wie hoch euer Kopfgeld ist.

Was sind Kopfgelder? In Starfield bekommt ihr, wenn ihr Straftaten begeht, ein Kopfgeld ausgestellt. Dabei handelt es sich um eine bestimmte Summe, die eine Fraktion für euren Kopf ausgerufen hat.

In Starfield könnt ihr unbewusst oder böswillig Strafen in verschiedenen Systemen ansammeln. Wir zeigen euch, wie ihr Kopfgelder bekommen und wieder loswerden könnt.

Insert

You are going to send email to