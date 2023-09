Baldur’s Gate 3: Spieler sammelt 500 explosive Fässer, nur um ein paar Goblins in die Luft zu jagen

Manchmal leben Spieler in Baldur’s Gate 3 ihre Kreativität in vollen Zügen aus. Jemand hat in Akt 1 vermutlich jedes einzelne Fass aufgesammelt und im Goblinlager aufgestellt, nur um sie in die Luft zu jagen. MeinMMO verrät euch, was hinter der Story steckt.

Baldur’s Gate 3 eröffnet zahlreiche Wege zur Lösung von Herausforderungen und ermutigt Spieler dazu, ihre Kreativität voll auszuleben.

Die Spielerin morganaevelyn hat eine besondere Methode gefunden, um ein Problem zu lösen. Sie entschied sich dazu 500 Fässer zu sammeln und beschloss sie auf einzigartige Art und Weise zu verwenden – nur um das Goblinlager komplett in die Luft zu jagen.

Goblinlager vs. 500 explosive Fässer

Das ist die Explosion: Die kreative Spielerin inszenierte ein atemberaubendes Spektakel in Baldur’s Gate 3. Die unglaublichen 500 Fässer stellte sie rund um das Goblinlager auf, einige davon zu beeindruckenden Türmchen gestapelt.

Mithilfe des Dominoeffekts war ihr Ziel: Das gesamte Lager in Schutt und Asche zu legen.

Sie zielte mit Schattenherz auf eines der Fässer und schoss einen Feuerpfeil darauf ab. Dieser kleine Funke löste einen Dominoeffekt aus, der sich wie ein Flächenbrand durch die Fässer verbreitete. Plötzlich erhob sich eine Explosion, die sich schnell über das gesamte Lager ausdehnte. Das Ereignis war so episch, dass das Spiel beinahe abstürzte, da zu viele Effekte gleichzeitig auftraten.

Hier könnt ihr das TikTok-Video von ihr sehen:

Wie sehen die Reaktionen aus? Einige Spieler meldeten sich unter dem TikTok-Video zu Wort, darunter:

sans_culottes_92 brachte eine gewisse filmische Note ins Spiel und verglich die gigantische Explosion mit einem aktuellen Blockbuster: Oppenheimer in Baldur’s Gate 3.

mjd1331 konnte kaum fassen, was er sah, und fragte sich: Woher hast du all diese explosiven Fässer her? Er vermutet, dass hier eine Modifikation genutzt wurde.

Er vermutet, dass hier eine Modifikation genutzt wurde. Viking king verglich die Explosion humorvoll mit dem Zauber Feuerball , der häufig Mal für Tode sorgt: Wenn du jemanden in der Ferne Feuerball schreien hörst .

Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass Faerûn ein Ort ist, an dem Spieler verschiedene Dinge ausprobieren können und dabei für jede Menge Spaß und Unterhaltung sorgen.

Auf welche verrückten Ideen seid ihr schon gekommen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

