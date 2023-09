Baldur’s Gate 3: Ein Bug nervt die Community – Ihr habt ihn sicher selbst schon erlebt

Ein Fehler in Baldur’s Gate 3 treibt die Community zur Weißglut. Denn der Bug taucht oft auf, ist nervig und kann ätzende Folgen haben.

Egal ob auf dem PC oder der PlayStation 5 – Baldur’s Gate 3 ist ein voller Erfolg und ein heißer Anwärter auf das Spiel des Jahres 2023. Doch auch wenn es viel Lob und jede Menge positive Meldungen gibt, so tauchen doch manchmal kleinere Bugs auf, an denen sich die Community stört. Einen bestimmten Fehler hat vermutlich jeder schon einmal gesehen und er führt nicht nur zu entnervtem Gestöhne, sondern auch zu Nachteilen im Kampf.

Was für ein Fehler ist das? Es geht um den Umstand, dass man manchmal in Gesprächen oder Kämpfen feststellt, dass die eigene Truppe nur zu dritt am Geschehen teilnimmt, denn das vierte Mitglied scheint abwesend zu sein. Schaut man dann nach, was der oder die Abwesende gerade so treibt, wird schnell klar: Der Charakter ist an einer Kante hängengeblieben und hat einen Sprung nicht geschafft.

Laut den Kommentaren im Subreddit (und auch unseren eigenen Erfahrungen) hat das übrigens nichts mit den Werten des entsprechenden Charakters zu tun. Es trifft oft nämlich auch Helden, die eine hohe Sprungkraft haben und deutlich weiter springen könnten, als ihre Team-Kollegen.

Besonders nervig wird es dann, wenn man diesen Charakter dann manuell aus seiner Bredouille holen will, nur um festzustellen, dass man den Rest der Gruppe nicht freigestellt hat, sodass die ganze Heldentruppe jetzt zurück zu dem einen Recken springt, der überhaupt das Ärgernis darstellte.

12.000 Spieler ärgern sich über “diesen einen Sprung-Bug”

Wann ist das kein Bug? Dass Charaktere bei einer Sprung-Möglichkeit zurückbleiben, ist manchmal eine durchaus gewollte Mechanik. Denn Gruppenmitglieder weigern sich, automatisch dem gerade „aktiven“ Charakter zu folgen, wenn sie …

gar nicht weit genug springen können und so in den Abgrund stürzen würden

so schwer sind, dass der Sprung ihnen Fallschaden zufügt

Gerade für Plattenträger oder Charaktere mit schwerer Last kann es also notwendig sein, den Sprungbefehl noch einmal manuell zu erteilen, selbst wenn das dann ein paar Punkte Fallschaden bedeuten.

Das sind jedoch nicht die Fälle, die von der Community kritisiert werden.

Der entsprechende Beitrag hat inzwischen über 12.000 Upvotes bekommen:

“Ich kämpfe immer wieder ohne Tank” – Sprung-Bug ist schuld

Das sagt die Community: Im Subreddit von Baldur’s Gate 3 scheint man sich einig zu sein, dass dieser Sprung-Fehler einer der wenigen, tatsächlich legitimen Kritikpunkte am Spiel ist.

Denn wenn ein Charakter zurückbleibt, dann gibt es oft keinen erkennbaren Grund dafür.

„Aus irgendeinem Grund schaffen es meine Helden mit 8 Stärke den Sprung zu machen, aber meine Kerlach bleibt hängen. Ich renne immer wieder in Kämpfe ohne meinen Tank.“ (tanktechnician auf reddit)

„Ja, das ist so eine nervige Sache, besonders wenn jemand wie Lae’zel zurückbleibt, die standardmäßig eigentlich wie eine Olympia-Gewinnerin springen kann. Und dann laufe ich zurück und Lae’zel steht da einfach, weigert sich, sich zu bewegen. Dann wähle ich sie an und vergesse sie von der Gruppe zu lösen, was dafür sorgt, dass alle in dem Moment zurückspringen, wo ich Lae’zel endlich auf der richtigen Seite habe und AAAaaaAAgh!“ (Sylassian auf reddit)

Einige merken auch an, dass das Problem erst mit dem 2. Patch von Baldur’s Gate so groß geworden ist. Vorher sind Charaktere nur dann stecken geblieben, wenn sie den Sprung nicht schaffen können, Schaden erleiden würden oder von der Gruppe getrennt sind. Inzwischen bleiben einzelne Kameraden aber auch zurück, wenn es überhaupt nichts gibt, das sie am Springen hindern könnte.

„Ich habe einen deutlichen Anstieg seit Patch 2 bemerkt, dass ein einziges Gruppenmitglied den Sprung nicht schafft, während der Rest ihn besteht. Ich weiß, dass sie es schaffen können, weil Tav mein Charakter mit der geringsten Stärke ist. Aber es gibt immer einen, der zurückbleibt und es ist jedes Mal ein anderer.“ (SnarkyRogue auf reddit).

Da Larian mit Hotfixes und Patches allerdings recht schnell vorgeht, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis dieses Problem der Vergangenheit angehört.

Hattet ihr auch schon Probleme mit der Springen-Mechanik? Oder machen eure Helden immer genau das, was ihr von ihnen wollt?

Manch einer wünscht sich auch Änderungen an Baldur’s Gate 3: Etwa an der Konzentration-Mechanik.