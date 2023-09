Baldur’s Gate 3: Spieler verlieren mächtige Zaubereffekte, wünschen sich eine Pop-Up-Warnung

Wie stehen die Chancen auf ein solches Feature? Larian Studios ist recht schnell mit ihren Updates: Patch 2 folgte nur wenige Tage nach Patch 1 und die Hotfixes erscheinen gefühlt fast täglich. Darin haben sie schon viele Probleme und Fragen der Community berücksichtigt. So zum Beispiel die ungewollt stürmischen Romanzen oder auch Karlachs nicht ganz zufriedenstellendes Ende . Die Chancen dafür, dass sich Larian zumindest Gedanken über eine derartige Warnung machen wird, stehen also gut.

Twitch-Streamerin besiegt Boss in Baldur’s Gate 3 so clever, dass der Chef schwärmt: „Ich liebe es“

Wir stellen Wizards of the Coast 7 zu Baldur’s Gate 3 und Dungeons & Dragons

Im Video wirkt der Charakter erst „Zeichen des Jägers“, mit dem jede Attacke einen W6 mehr Schaden machen würde. Anschließend greift der „Pirscher in der Dunkelheit“-Waldläufer mit seiner Sonderattacke an und wirkt als seine Aktion „Dornenwuchs“.

Was ist passiert? Viele Spieler stehen immer wieder vor dem Problem, dass sie zwei Konzentrationszauber nacheinander wirken. Da die meisten Zauber aber nur als Aktion únd nicht als Bonusaktion gewirkt werden können, passiert dies nicht allzu oft, allerdings kann das Malheur sogar in ein und demselben Zug geschehen.

Zaubern ist in Baldur’s Gate 3 eine Wissenschaft für sich. Manche Zauber haben es jedoch ganz besonders in sich: Sie benötigen Konzentration. Weil es aber so einfach ist, ausversehen einen Konzentrations-Effekt zu verlieren, hoffen die Spieler nun auf Pop-Up-Warnungen.

