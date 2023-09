Wenn ihr ein unzerstörbares Item verliert, beleidigt euch Baldur’s Gate 3 und bestraft euch mit einem brutalen, geheimen Ende

In Baldur’s Gate 3 warf ein Spieler ein unzerstörbares Item in den Abgrund und entdeckte eine geheime Szene, die zu einem direkten „Game Over geführt“ hat. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Worum geht es? Ein Nutzer hat in Baldur’s Gate 3 eine besonders fiese Möglichkeit entdeckt, das Spiel zu verlieren.

Dabei zerstört der Spieler bewusst einen wichtigen Gegenstand, den man für die Story in Baldur’s Gate 3 benötigt. Die Zerstörung bestraft das Spiel gnadenlos mit einem geheimen Ende. Wie genau das funktioniert, lest ihr auf MeinMMO.

Achtung Spoiler: Der Artikel enthält Story-Spoiler aus Akt 3.

Spieler entdeckt geheime Game-Over-Szene, nachdem er einen Nesserstein wegwarf

In Baldur’s Gate 3 dreht sich alles um die Sammlung der Nessersteine im finalen Akt des Spiels. Diese mysteriösen Steine sind von entscheidender Bedeutung, um die Absolute in ihre Schranken zu weisen und die Welt zu retten.

Eigentlich gibt es keinen vernünftigen Grund, diese wertvollen Steine aus dem Inventar zu werfen. Aber hey, wir sind Abenteurer, und wir tun gerne Dinge, die keinen vernünftigen Grund haben.

Die Nessersteine sind jedoch ziemlich stur. Sie lassen sich nicht so einfach werfen wie gewöhnliche Gegenstände. Aber hier kommt der YouTuber BOB_BestOfBugs, ins Spiel. Er hatte eine geniale Idee: Warum nicht einfach einen Nesserstein in einen Behälter wie eine Vase stecken und dann die Vase samt Nesserstein in den Abgrund werfen?

Hier könnt ihr sein YouTube-Video sehen:

Daraufhin hat er eine geheime Game-Over-Szene entdeckt. Der Imperator ist ganz und gar nicht begeistert und beleidigt ihn: „DUMMKOPF, ohne alle drei Steine werden wir das Gehirn nicht bezwingen können. Ihr habt uns alle verdammt.“

Der Spieler konnte sich nicht länger gegen die übermächtige Stimme der Absoluten wehren und wurde zu ihrem Sklaven. Das Spiel endete mit einem düsteren Satz: „Ein Nesserstein ist verloren, der Weg führt nur zu ihr…“

Das mag zwar eine ungewöhnliche Art sein, das Spiel zu beenden, aber es zeigt deutlich die Genialität und den Einfallsreichtum der Entwickler von Baldur’s Gate 3. Selbst nach unzähligen Spielstunden gibt es immer noch Geheimnisse zu entdecken und Überraschungen, die uns zum Staunen bringen.

Also, denkt zweimal nach, bevor ihr eure wertvollen Nessersteine in Vasen steckt und ins Dunkle stürzt – ihr könntet am Ende in einer düsteren Game-Over-Szene landen.

