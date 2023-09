Spieler in Baldur’s Gate 3 sind begeistert von kleinen Details, freuen sich über Cellulite und Altersflecken

Twitch-Streamerin besiegt Boss in Baldur’s Gate 3 so clever, dass der Chef schwärmt: „Ich liebe es“

Larian […] hätte ihr die gleichen Schönheitsstandards geben können, die so viele der Charaktere haben. Stattdessen haben sie sie so gestaltet, dass man sich mit ihr identifizieren kann, was ich nie erwartet hätte.

Krampfadern, Cellulite, Falten und Altersflecken – all diese Details sind in Jaheiras Erscheinung integriert. Die Liebe zum Detail, die sich in ihrem äußeren Erscheinungsbild zeigt, ist beachtlich und verleiht ihr ein realistisches, gealtertes Aussehen. Dennoch strahlt sie eine unvergleichliche Schönheit und Stärke aus. Diese Kombination hat den Spieler schlichtweg umgehauen.

In Baldur’s Gate 3 sind Spieler begeistert von den kleinen Details, die Larian Studios eingearbeitet hat. Sie freuen sich über Cellulite und Altersflecken von Jaheira. MeinMMO verrät euch, was hinter der Story steckt.

