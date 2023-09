„Das war der beste Moment“ – Fans von Baldur’s Gate 3 bedauern den frühen Tod eines genialen Charakters

„Viel zu wenig Screentime“, beschweren sich einige Spieler von Baldur’s Gate 3 und meinen damit einen ziemlich fiesen, aber großartigen Charakter.

Die Welt von Baldur’s Gate 3 ist voller spannender Geschichten und Charaktere: Damit sind nicht nur die Origin-Charaktere gemeint, die man im Laufe des Spiels in die eigene Gruppe holt, sondern auch viele NPCs, die ihren Auftritt haben. Manche davon leben nur wenige Sekunden, andere können – die richtigen Entscheidungen vorausgesetzt – bis zum Ende dabei bleiben.

Doch ein besonders cooler Charakter starb laut Meinung der Fans viel zu früh.

Spoilerwarnung: In dem Artikel geht es um einen Nebencharakter aus Baldur’s Gate 3 und sein Schicksal.

Von wem ist die Rede? Es geht um den Charakter Kar’niss, das ist eine Drinne („Drider“), der ihr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im zweiten Akt des Spiels über den Weg lauft. Er ist wichtig, um in den Besitz einer Mondlaterne zu gelangen.

Je nachdem, ob ihr „gut“ oder „böse“ spielt, eskortiert er euch zum Kult der Absoluten oder ist ein Feind, den ihr aus dem Weg räumen könnt.

Kar’Niss hat nur einen kurzen Auftritt.

Kombination aus einzigartigem Modell und toller Story begeistern Spieler

Warum ist Kar’niss so beliebt? Kar’niss nicht nur die einzige Drinne in Baldur’s Gate 3, sondern sein Auftritt ist zeitlich und atmosphärisch nahezu perfekt. Meistens begegnet man ihm am Beginn von Akt 2 in den Schattenverfluchten Landen. Wenn sich sein spinnenhafter, entstellter Körper aus der Dunkelheit schält und er mit seiner Laterne um die Ecke kommt, dann merkt man, dass sich die Art der Erzählung in Akt 2 deutlich zum Düsteren gewandelt hat.

Was ist eine Drinne?

“Drinne” ist eine Kombination des Wortes “Drow” und “Spinne”, daher heißt es im englischen auch “Drider” (Mischung aus “Drow” und “Spider”).

Drow, die sich der Spinnen-Göttin Lolth verschrieben haben, werden gelegentlich von dieser getestet. Wenn man ihre Aufgabe nicht besteht – oder die Göttin einfach einen schlechten Tag hat – dann verwandelt sie ihre Diener zur Bestrafung in eine Drinne. Der Unterkörper wird dabei in den Leib einer Spinne verwandelt und manchmal hat das noch weitere Auswirkungen, wie etwa die zahlreichen Augen im Gesicht von Kar’Niss.

Auch seine Vertonung kommt gut an, denn das Düstere, verfluchte Wesen mit dem Hang zum leichten Wahnsinn ist eine ziemlich gute Verkörperung davon, was mit Drow passiert, die sich Lolth hingeben und dann nicht zu ihrer Zufriedenheit agieren.

Allerdings kann es auch sein, dass er gerade so gut ankommt, weil man von ihm nur wenig sieht. Da er auch noch ein einzigartiges Modell besitzt, ist auch er selbst einzigartig – und bleibt den meisten wohl noch lange in Erinnerung.

Das sagt die Community: Im Subreddit von Baldur’s Gate 3 wird der Charakter Kar’niss angeregt diskutiert. Dabei ist die klare Meinung: Kar’niss hatte einen viel zu kurzen Auftritt.

„Ich glaube, das war der immersivste Moment für mich. Seine Worte, das Voice Acting, das Design, etc – ich war so „drin“ und verängstigt.“

„Ich hab ihm zugesehen, wie er voller Zuversicht in die Dunkelheit marschiert ist, nachdem er mir seine Lampe gegeben hat, sodass ich ihm salutieren musste. Zumindest, bis die Schreie angefangen haben.“

„Ihr wollt doch alle nur die Romanzen-Option. Ich wette, ihr habt auch an der Spinne geleckt, oder?“

„Sie haben ihm so wenig Screentime gegeben, denn sie wussten, wenn mein Junge Kar’Niss auch nur eine Minute mehr bekommen hätte, dann würden die Spieler bei Larian nicht nur betteln, dass es ihn als Begleiter gibt, sondern auch, dass man ihn daten kann.“

Wie fandet ihr die Drinne Kar’niss? Hat euch der Charakter gefallen?

Nicht so beliebt wie Kar’Niss ist ein nerviger Bug – den habt ihr sicher auch schon erlebt.