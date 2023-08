5 Serien, wenn ihr gerade eine Pause von Baldur’s Gate braucht

Baldur’s Gate 3 ist in aller Munde, und zig Spieler saugen die Welt und die Atmosphäre des Spiels auf. Wenn ihr auch außerhalb des Spiels Bock auf eine ähnliche Atmosphäre in vielleicht anderer Weise habt, dann haben wir eine Liste mit Serien und Filmen für euch.

Diese Liste besteht aus Serien, die nicht unbedingt klassisch Fantasy sind, aber zumindest eine ähnliche Atmosphäre rund um Gefährten und Abenteuer bieten. Wir zeigen euch einen Mix aus Anime, Animation und Live-Action.

Das ist kein Ranking, sondern eine Liste mit Empfehlungen. Wenn ihr auch Film- oder Serienempfehlungen habt, die mehr oder weniger zu Baldur’s Gate passen, dann schreibt sie uns in die Kommentare.

The Legend of Vox Machina

Was ist das für eine Serie? Die Welt von Vox Machina basiert auf Dungeons and Dragons und eine existierende Rollenspiel-Kampagne namens Critical Role, die ihr auf YouTube findet. Die Animationsserie begleitet eine Truppe verschiedener Helden.

Diese Helden sind bekannte Klassen, die man auch in einer DnD-Kampagne finden würde. Die Dynamik der Truppe steht dabei im Vordergrund und ist das Highlight der Geschichte. Trotz des Looks ist die Serie aber nichts für Kinder und erzählt eine erwachsene Geschichte mit teils expliziter Darstellung der Kämpfe und Gewalt.

Eine Liste mit klassischen Fantasy-Serien findet ihr hier:

Das sind die 9 besten Fantasy-Serien aller Zeiten via IMDb

Overlord

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für eine Serie? Die Serie gehört zum beliebten Isekai-Genre an. Unser Protagonist landet eines Tages in dem Spiel, indem er unglaublich gut war. Das populäre MMO sollte ausgeschaltet werden, doch Momonga loggt sich einfach nicht aus und landet dann in der Welt, in der er der scheinbar unbesiegbare Ainz Ooal Gown ist.

Doch da sein Charakter schon unglaublich stark ist, muss er weder leveln noch trainieren. Seine Truppe voller NPCs entwickelt eine eigene Persönlichkeit, und Momonga ist konfrontiert mit einer Welt, die er sehr gut kennt. Animiert vom guten Studio Madhouse sieht die Serie auch wirklich gut aus, wodurch jeder Kampf trotz der großen Stärke des Hauptcharakters spannend ist.

Weitere Fantasy-Anime könnt ihr euch in dieser Liste anschauen:

Die 5 besten Fantasy-Anime, wenn ihr in andere Welten abtauchen wollt