South Park zeigt Baldur’s Gate 3 in der neusten Folge, macht gravierenden Fehler – Entwickler korrigieren direkt

Die Cartoon-Serie South Park ist bekannt dafür, immer wieder aktuelle Themen aufzugreifen. Meist, um sie überspitzt und satirisch darzustellen. Jetzt hat die Serie das Spiel Baldur’s Gate 3 eingebaut – leider mit einem sachlichen Fehler, den die Entwickler nicht auf sich sitzen lassen wollen.

Das passiert in der Folge:

In der neusten Folge treten neue Figuren aus einem alternativen Universum auf. Die vier Protagonisten (Kenny, Kyle, Stan und Cartman) werden durch „diverse“ Frauen ersetzt.

Die Serie will damit auf die „Token“-Diversität von Disney anspielen und kritisiert, dass in Filmen teilweise nur darum etwa People of Color eingebaut werden, damit welche da sind.

Die diverse Version von Cartman spielt gerne Baldur’s Gate 3, offenbar gibt es dabei aber Probleme mit dem Speicherstand.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das ist der Fehler: In einer Szene will Cartman das Spiel starten und wird dazu aufgefordert, einen neuen Spielstand anzufangen. Der alte sei nicht mehr verfügbar, dort seien aber schon über 50 Stunden investiert worden.

Cartman ärgert sich: „Es gibt keine dimensionsübergreifende Speicherfunktion?!“, woraufhin Stan erklärt, es gebe nicht einmal Cross-Save zwischen PS5 und PC. Da sei das Speichern zwischen Universen zu viel verlangt.

Auf X (ehemals Twitter) lenkt Entwickler Larian ein, denn Baldur’s Gate 3 hat sehr wohl die Funktion zum übergreifenden Speichern zwischen PC und PS5. Nur zu Release funktionierte das nicht, weil die PC-Version früher erschienen ist und es bis kurz nach Erscheinen Probleme mit dem Larian Launcher gab.

Der Release auf PS5 hat schon etliche Fehler behoben:

South Park und Videospiele – Eine Liebe, die immer wieder aufflammt

Die Macher von South Park haben schon früher etliche Anspielungen an Videospiele und Gaming in ihre Serie eingebaut. Vermutlich am bekanntesten dürfte die Szene sein, in der die vier Jungs World of Warcraft in Cartmans Keller zocken.

Da ging es damals darum, einen fiesen Ganker zu erledigen. Dazu haben die vier tagelang nur Wildschweine im Startgebiet getötet, um zu leveln und erhielten von Blizzard direkt ein Schwert, das es sogar tatsächlich ins Spiel geschafft hat.

Der Witz mit den Wildschweinen hat sich über Jahre gehalten. In WoW Classic hat jemand sogar die Idee kopiert und 10 Tage lang nur Wildschweine getötet. Auch hier finden sich in der Serie aber Fehler. Denn irgendwann geben Gegner unter eurer Stufe einfach keine Erfahrungspunkte mehr.

Auch andere Serien haben sich schon an Witzen aus dem Gaming oder an Anspielungen versucht. Der berühmte Leeroy Jenkins etwa hat seine eigene Szene in Family Guy erhalten, war aber nicht sehr erfolgreich:

Die WoW-Parodie von Family Guy fällt bei vielen Fans durch