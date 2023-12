5 Brettspiele mit Fantasy-Setting für die ganze Familie

Brettspiele mit einem schönen Fantasy-Setting gibt es viele. Noch nicht alle eignen sich für jede Altersgruppe. Wollt ihr Fantasy-Spielspaß mit der ganzen Familie erleben, inklusive kleinem Geschwisterkind oder den Großeltern, sollten die Regeln nicht zu schwierig sein. Auf dieser Liste findet ihr Spiele für den gemeinsamen Spieleabend, bei denen ihr dennoch nicht auf ein Fantasy-Setting verzichten müsst.

Wonach wurde das Ranking erstellt? Bei der Auswahl an Spielen wurde besonders auf folgende Punkte wert gelegt:

Die Zielgruppe ist variabel. Es können sowohl Kinder als auch Erwachsene gut mitspielen.

Die Regeln sind leicht zu erlernen, aber dennoch für erfahrene Spieler interessant.

Das Spiel dauert nicht zu lange, sodass es sich gut für zwischendurch eignet.

1. Der Kartograph

Altersempfehlung: 10+

Spieldauer: 30–45 Minuten

Spieleranzahl: 1–100

Website: Der Kartograph

Worum geht es? Im Auftrag der Königin erforscht ihr als Kartograph die nördlichen Königreiche von Nalos. Dabei gilt es, kluge Grenzen zu ziehen und sich vor den Monstern in Acht zu nehmen.

Wie spielt es sich? In jedem Zug wird eine Karte gezogen, die eine Tetris-artige Form zeigt. Alle Spieler müssen diese Form dann möglichst geschickt auf ihrer jeweils eigenen „Karte“ einzeichnen. Punkte gibt es für verschiedene Bedingungen, zum Beispiel „Waldfelder“ am Rand der Karte.

Tipp: verschiedenfarbige Buntstifte sorgen für mehr Übersichtlichkeit beim Einzeichnen.

Für wen ist es geeignet? Da alle Spieler gleichzeitig spielen, eignet sich „Der Kartograph“ für beliebig große Gruppen. Außerdem fällt das Spiel in die Kategorie „easy to learn, hard to master“. Die Regeln sind schnell erlernt, wer möchte, kann jedoch auch an der perfekten Strategie knobeln. Damit eignet sich das Spiel mit Puzzle-Faktor super für jede Gruppe, in der sowohl Spiele-Profis als auch absolute Anfänger teilnehmen.

2. Die Quacksalber von Quedlinburg

Altersempfehlung: ab 10

Spieldauer: 45 Minuten

Spieleranzahl: 2–4 Spieler

Website: Die Quacksalber von Quedlinburg

Worum geht es? In „Die Quacksalber von Quedlinburg“ werdet ihr zum Wunderheiler. Aus den seltsamsten Zutaten braut ihr Tränke, und versucht dabei besser abzuschneiden als die Konkurrenz.

Wie spielt es sich? Jeder Spieler hat einen eigenen Kessel und einen Beutel mit Zutaten, der während des Spiels aufgestockt werden kann. Aus diesem Beutel werden dann blind Zutaten gezogen, und in den Kessel gelegt. Je mehr Zutaten, desto mehr Punkte.

Doch es ist Vorsicht geboten. Landen zu viele Knallerbsen im Kessel, explodiert der wertvolle Trank. Es gilt also stets abzuwägen: „Ziehe ich weiter, um mehr Punkte zu erhalten, oder ist die Gefahr einer Explosion zu groß?“

Für wen ist es geeignet? Auch hier ist das Grundprinzip leicht erlernt: Zutat ziehen und in den Kessel legen. Gerade durch den Kauf der Zutaten mit verschiedenen Eigenschaften ist dennoch genug Tiefgang vorhanden, um auch Spiele-Profis gut zu unterhalten.

Das Spiel ist allerdings nur für maximal 4 Spieler – mit der Erweiterung „Die Kräuterhexen“ 5 – geeignet. Für kleinere Familienrunden ist das Spiel aber sehr schön.

Für jüngere Spieler ab 6 gibt es außerdem eine Kinderversion, „Mit Quacks & Co. nach Quedlinburg“.

3. Dixit: Disney Edition

Worum geht es? In Dixit geht es um Kreativität und gute Intuition. In Verbindung mit tollen Illustrationen aus bekannten Disney- und Pixar-Geschichten entsteht ein in jeglicher Hinsicht fantasievolles Spiel.

Wie spielt es sich? Ein Spieler denkt sich einen Hinweis zu einer seiner Handkarten aus. Das kann eine Assoziation sein, ein Zitat oder ein Lied – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Danach wählt jeder eine eigene Karte, die zu dem Hinweis passt. Die ausgesuchten Karten werden gemischt und anschließend muss erraten werden, welche die Karte des Hinweisgebers war.

Für wen ist es geeignet? Habt ihr keine Lust auf kompetitive Strategie, sondern wollt lieber gemütlich zusammensitzen und gemeinsam kreativ sein? Dann eignet sich Dixit perfekt für euch.

Gerade Disney-Liebhaber, ob groß oder klein, werden mit dieser Version ihre Freude haben.

4. Mycelia

Altersempfehlung: ab 9

Spieldauer: 45 Minuten

Spieleranzahl: 1–4 Spieler

Website: Mycelia

Worum geht es? Eure Aufgabe ist es, magische Tautropfen aus eurem Wald zum Schrein des Lebens zu bringen. Hierfür stellt ihr ein Team aus magischen Wesen zusammen.

Wie spielt es sich? Mycelia ist ein sogenannter Deckbuilder. Das heißt, jeder startet mit den gleichen, eher schlechten Karten und verbessert sein persönliches Kartendeck im Verlauf des Spiels.

Gewonnen hat, wer alle magischen Tropfen aus seinem Wald mithilfe der Karten als Erstes in den Schrein des Lebens befördern konnte.

Für wen ist es geeignet? Mycelia bietet einen leichten Einstieg. Seid ihr Fans von Deckbuildern, könnt ihr hiermit eure Familie perfekt an die Spielmechanik heranführen.

Gleichzeitig besticht das Spiel mit seinen zauberhaften Illustrationen und ist für Natur- und Fantasy-Liebhaber genau das Richtige.

5. Karak

Altersempfehlung: ab 7

Spieldauer: 45 Minuten

Spieleranzahl: 2–5

Website: Karak

Worum geht es? Tief unter der zerfallenen Burg Karak warten wertvolle Schätze darauf, geborgen zu werden. Doch auch Monster lauern im Labyrinth an Gängen. Als Held wagt ihr das Abenteuer, um möglichst viele Schätze zu sammeln und Meister von Karak zu werden.

Wie spielt es sich? Karak ist ein Würfel-Abenteuerspiel, in dem ihr einen von 6 spielbaren Helden verkörpert. Der Dungeon wird aus einzelnen Plättchen zusammengelegt, sodass jede Runde einzigartig ist. Um den Gefahren zu trotzen, rüstet ihr euch während des Spiels mit mächtigen Waffen und Zaubern aus.

Für wen ist es geeignet? Gerade für junge Abenteurer ist Karak ein schöner und einfacher Dungeon-Crawler, der in gemeinsamer Runde viel Freude bereiten kann.

Es handelt sich um ein sehr auf Glück basierendes Spiel, da alles vom richtigen Würfelwurf abhängt. Ist man auf der Suche nach einem Fantasy-Kinderspiel, ist man mit Karak sicher gut bedient.

Ist man ein Fan von Fantasy, kommt man an der Geschichte von dem Hexer Geralt von Riva kaum vorbei. Ob als Romanreihe, PC-Spiel oder Netflix-Serie, „The Witcher“ kann man inzwischen auf vielen Medien erleben.

Unter anderem auch mit dem neusten Brettspiel „The Witcher: Die Alte Welt“. Hier auf MeinMMO haben wir getestet, wie das Spiel eine Umsetzung vom beliebten Rollenspiel „The Witcher 3“ schafft:

