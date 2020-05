Bei Destiny 2 ist offiziell eine mysteriöse Botschaft erschienen und kündigt die Ankunft der Dunkelheit an. MeinMMO schaut, warum das so spannend ist.

Um diesen Teaser geht’s: Erst vor einem Tag ließ Bungie verlauten, dass die Spieler sich in Geduld üben müssen, wenn sie etwas Neues zur Season 11 oder der nahenden Dunkelheit erfahren möchten. Lange musste nicht gewartet werden, denn die Dunkelheit ist da – zumindest auf dem offiziellen Twitter-Channel von Destiny 2.

Völlig wortlos erschien der Teaser in Form einer Audio-Datei auf Twitter. Spielt ihr die etwa einminütige Botschaft ab, erklingen kryptische Geräusche. Doch nicht nur der Ton der Nachricht sorgt für Gänsehaut.

pic.twitter.com/ZLUJaQgJwX — Destiny 2 (@DestinyTheGame) May 29, 2020 Das ist die unheilvolle Nachricht

Darum ist das so spannend: Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass die Tonspur klar das Bild der mysteriösen Pyramidenschiffe zeichnet. Gleich zwei davon werden durch die Sound Waves gezeichnet.

Die Pyramidenschiffe stehen in Destiny 2 für die Dunkelheit und ihre Ankunft steht nach 6 Jahre Warten kurz bevor. Was es mit den Pyramidenschiffen und der Dunkelheit auf sich hat, haben wir hier für euch zusammengefasst:

Viele Spieler gingen bisher davon aus, dass wir erst in der großen Herbst-Erweiterung mehr von den düsteren Pyramidenschiffen zu Gesicht (beziehungsweise auf die Ohren) bekommen. Doch nach diesem offiziellen Tweet scheint eine Ankunft in Season 11 recht wahrscheinlich – Die nächste Season startet übrigens schon in etwas mehr als einer Woche, am 9. Juni.

Die Flotte der Dunkelheit

Was sind das für Geräusche? Nicht nur das Bildnis der Pyramidenschiffe sorgt für Gesprächsstoff. Aktuell hören die Hüter mit gespitzten Ohren zu und haben so einige Theorien dazu, was es mit den Sounds auf sich haben könnte.

MeinMMO zeigt euch die spannendsten Spekulationen:

In den sphärischen Klängen wollen Spieler den „Garten der Erlösung“-Raid erkannt haben – Dieser Ort befindet sich tief im Schwarzen Garten, einer Brutstätte der Dunkelheit

Einige hören plätschernde Geräusche und schließen auf die Arkologie und den Titan – Damit sehen sie eine zerstörerische Theorie als bestätigt an

Der Sound soll eine verzerrte Version von realen Aufnahmen des Saturn darstellen – Einerseits zeigt die Ingame-Warnung an, dass die Pyramidenschiffe Saturn (inklusive Mond Titan) bald erreichen, anderseits befindet sich die gewaltige Dreadnaught (Oryx‘ Flaggschiff) dort

Was glaubt ihr steckt hinter der mysteriösen Nachricht? Die nächsten Tage werden auf jeden Fall sehr spannend. Warum bei Destiny 2 bald alles gut wird, erklärt euch übrigens auch eine echte Legende.