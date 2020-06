Destiny 2: Name der Season 11 endlich bekannt – Das verrät er zum neuen Kapitel

Zwei Tage vor Beginn der Season 11 von Destiny 2 kennen wir nun zumindest endlich den Namen der neuen Saison. Wie heißt sie und was verrät ihr Name?

Wo bleiben die Infos zur Season 11? In wenigen Tagen endet mit dem Weekly Reset von 9. Juni die aktuell auslaufende Season 10. Doch mit Infos zur kommenden Season 11 hält sich Bungie bislang sehr bedeckt. Es sieht so aus, als will Bungie die neue Season tatsächlich erst zum Start vorstellen.

Nun hat das Studio aber wohl aus Versehen zumindest den Namen der neuen Saison preisgegeben.

Wie heißt die neue Season 11? Die offizielle Bezeichnung lautet offenbar „Saison der Ankunft“ – auf Englisch „Season of Arrival“.

Woher kommt die Info? Die Info hat Bungie selbst gestreut – ob allerdings beabsichtigt oder aus Versehen, ist noch nicht ganz klar.

Hier wurde der deutsche Saison-Name offiziell preisgegeben

Nach dem Live-Event zur Zerstörung der Allmacht erhielten einige, jedoch nicht alle, Hüter eine entsprechende Ingame-Meldung, als sie den Orbit aufsuchten oder das Spiel (neu) starteten.

Dabei gab es zunächst einiges Rätselraten. Denn als Erstes tauchten Meldungen aus der spanischen und der französischen Version des Spiels auf, wo man sich noch nicht sicher war, ob es Saison der Ankunft oder Saison der Ankömmlinge heißen könnte. Doch kurz darauf erhielten auch einige Spieler mit der englischen und der deutschsprachigen Version das Ingame-Pop-Up. Dort war deutlich zu sehen, dass es Saison der Ankunft heißt.

Was verrät der Name über die neue Season selbst? Viele hatten gerätselt, wann wir auf die nahende Dunkelheit treffen werden – ob nun im Verlauf der kommenden Season 11 oder erst in der großen Herbst-Erweiterung. Denn, dass wir in absehbarer Zukunft auf unseren Erzfeind treffen ist so gut wie sicher. Die Flotte der Dunkelheit steht im Prinzip bereits vor unserer Haustür.

Die Flotte der Dunkelheit

Mit dem Namen „Saison der Ankunft“ dürfte das Ganze nun geklärt sein. Man kann mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass wir in der neuen Saison, auf die Dunkelhit treffen werden – und nicht erst im Herbst-Addon.

Verdammt, Destiny! Wie schaffst du es immer, mich mit so wenig Infos zu hypen?

Außerdem dürfte es sich bei diesem Aufeinandertreffen noch nicht um die entscheidende Schlacht mit unserem Erzfeind handeln. In diesem Fall hätte Bungie sicherlich einen anderen Namen gewählt. Den großen und möglicherweise finalen Kampf spart man sich offenbar für den Herbst oder sogar für den Verlauf von Jahr 4, also die neuen Seasons auf.

Dabei handelt es sich zwar um Spekulationen und nicht um offizielle Infos zur neuen Season 11. Doch auch diese sollten nicht mehr lange auf sich warten lassen. Spätestens am 09.06., zum Start der Season 11, sollten wir dann alle schlauer sein.