Weder zur kommenden Season 11, noch zu der großen Herbst-Erweiterung von Destiny 2 ist wirklich etwas bekannt. Bungie streute nur wenige Info-Schnipsel in Form von kurzen Teasern. Doch das reichte aus, um MeinMMO-Autor Sven Galitzki wieder richtig Lust auf das Spiel zu machen. Geht es euch auch so?

Eigentlich spiele ich gerade so wenig Destiny, wie noch nie: Bislang habe jedes Hoch und Tief des Destiny-Franchise mitgemacht. Ich habe durch jede neue Erweiterung gesuchtet, bin der Reihe auch in Zeiten treu geblieben, wo es in Prinzip nichts Spannendes zu tun gab.

Doch mit der Season 10 bin ich erstmals seit der Destiny-Beta auf Abstand mit dem Spiel gegangen, habe auch andere Games wie The Division 2 verstärkt genossen. Die Inhalte aus der Saison der Würdigen sprachen mich so wenig an, dass ich im Verlauf der Saison nur sporadisch bei Destiny 2 einloggte. Die Gründe dafür erfahrt ihr hier: Warum The Division 2 für mich gerade das bessere Destiny 2 ist

So erspielte ich mir einfach nur einige fehlende Rüstungsteile, die ich als Armor-2.0-Version noch vermisste, um sie in Zukunft zu Ornamenten zu machen, ergrindete noch 2 – 3 fehlende Katalysatoren oder Waffen, absolvierte die Lüge-Quest und verfolgte mit Interesse die Entwicklung rund um die Dunkelheit und Allmacht mit.

Mein Jäger musste wieder hübsch werden

Zu wirklich mehr hat es nicht gereicht. Die Trials, meine große Hoffnung für diese Saison, konnten mich leider nicht mehr wirklich motivieren. Die Bunker blieben bis auf die „Story“-Parts fast komplett unangetastet. Bei Hüter-Olympia hab ich nicht mal reingeschaut. Und Inhalte, die mich sonst immer auf Dauer bei Laune halten konnten – da war mittlerweile einfach die Luft raus.

Ich blickte erstmals ernsthaft skeptisch der Zukunft des Franchise entgegen, habe mir dabei zum ersten Mal überhaupt fest vorgenommen, mich nicht von möglichem Hype anstecken zu lassen und wollte die Zukunft von Destiny 2 zunächst nüchtern bewerten.

Ich war überzeugt, dass es diesmal auch genau so ablaufen wird. Doch dann schmiss Bungie einige kleine Info-Schnipsel zur Season 11 und der Herbst-Erweiterung in die Waagschale und ich merkte allen Vorsätzen zum Trotz sehr schnell: Junge, lag ich falsch …

Über den Autor: Sven arbeitet seit 2018 bei MeinMMO und betreut seitdem intensiv den Bereich der Shooter als Autor und verantwortlicher Experte.



Er ist Destiny-Fan der ersten Stunde und hat enorm viel Zeit in beiden Teilen des Franchise verbracht. Wenn es ein Spiel gibt, das für immer einen Platz in seinem Herzen hat, dann ist das Destiny. Doch auch unzählige Stunden in verschiedenen „Call of Duty“-Ablegern, sowie der Division- und der Battlefield-Reihe gehören zu seinem Portfolio.

Was hat Bungie bisher zur Zukunft von Destiny 2 verraten? Leider nicht wirklich viel. Im Prinzip kaum etwas (in Bezug auf Story und Setting). Denn Bungie will die neue Season und die weitere Zukunft von Destiny 2, also die Herbst-Erweiterung und möglicherweise auch Jahr 4, erst am 9. Juni vorstellen. Offenbar hängt beides unmittelbar zusammen

Bisher wissen wir nur folgendes:

Dank einer neuen Cutscene wissen wir, dass der große Erzfeind, die Dunkelheit mit ihrer gewaltigen Flotte, nun direkt vor unserer Haustür angekommen. Es kommt wohl unausweichlich zur Konfrontation – vermutlich in der nächsten Season 11.

In einem Leak sahen wir Eris, wie sie offenbar auf Europa, einem eisigen neuen Schauplatz unterwegs war (dieser Leak hat sich mittlerweile bewahrheitet).

Und wir sahen in einem Teaser zur kommenden Enthüllung den Vagabunden, wie er mit einem Schiff ebenfalls zu Europa aufbricht.

Zudem hieß es offiziell, die Season 11 soll wie keine andere Season bisher werden und vieles zusammenführen, was bisher lose war.

Der Drifter auf dem Weg zu Europa

Im Prinzip hat man noch nie so wenig Infos zu kommenden Inhalten gehabt, wie jetzt – nicht zu diesem Zeitpunkt, nicht mal mehr eine Woche vor Release. Doch auch das hat entgegen aller Erwartungen gereicht, um bei mir genau so einen Hype auszulösen, wie noch vor Forsaken oder vor Shadowkeep.

Warum dann der Hype? Nachdem ich erstmals die Cutscene mit dem Schiff der Dunkelheit, sowie die Teaser mit Eris und dem Drifter gesehen habe, war ich genau so aufgeregt, wie vor einem großen Trailer zu Forsaken. Und das, obwohl ich längst nicht mit allem einverstanden bin, was Bungie für die Zukunft plant – wie beispielsweise mit dem Ruhestand für Waffen und Ausrüstung.

Doch ich malte mir sofort aus, was für spannende Geschichten und Locations uns dort in der Eiswüste Europas erwarten könnten. Wie das Aufeinandertreffen mit unserem Erzfeind wohl ablaufen wird. Ob wir möglicherweise alte Bekannte wie die fremde Exo wiedersehen werden. Und was die Season 11 mit dem Ganzen zu tun hat. Dient sie als direkte Überleitung zum Herbst-Addon? Oder erzählt sie eine eigene Story? Sehen wir vielleicht Teile von Destiny 3 im Herbst wieder?

Was wartet wohl auf Europa auf uns?

Es waren im Prinzip fast nichtssagende Schnipsel. Doch sie haben in mir in Sekunden mehr ausgelöst, als die meisten vollwertigen Ankündigungen oder Trailer zu anderen Games. Auch wenn ich mich darauf eingestellt hatte, genau das nicht zuzulassen.

Warum? Das weiß ich nicht. Ich habe mich vor Kurzem ernsthaft gefragt: Verdammt, Destiny! Wie schaffst du es immer, mich mit so wenig Infos zu hypen? Und ich kann es mir immer nicht beantworten.

Auch wenn das Spiel für mich persönlich aktuell an seinem absoluten Tiefpunkt ist – So wie es aussieht, hat es doch noch nicht alles von seinem gewissen Etwas, von seiner berüchtigten Space Magic verloren, die Hüter für Wochen, Monate und einige sogar für Jahre so fesseln kann, wie kein anderes Spiel.

Denn kein anderes Spiel hat mich jemals mit so wenig Infos auch nur annähernd so sehr in Vorfreude und Hype-Stimmung versetzen können, wie es Destiny gerade wieder getan hat.

Ich freue mich schon auf die Ankunft der Dunkelheit

Nicht zum ersten Mal habe ich für mich erkannt, dass Destiny für mich wohl auch in Zukunft – wie auch immer diese auch aussehen mag – mehr als nur ein Spiel, mehr als nur ein Hobby bleiben wird. Und auch, wenn ich auf den letzten Metern immer noch keine Lust auf Season 10 habe – ich kann es kaum noch abwarten, wie es ab dem 9. Juni und dann vor allem im Herbst weitergeht.

Wie sieht es bei euch aus? Wie steht es gerade um eure Stimmung? Seid ihr gespannt, wie es bald weitergeht? Möglicherweise sogar schon so gehyped wie ich – trotz der dünnen Infos? Blickt ihr dem Ganzen noch nüchtern oder skeptisch entgegen? Oder ist das Licht von Destiny in euren Augen mittlerweile verblasst und euch lässt die Zukunft des Spiels kalt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

