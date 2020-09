Destiny 2 verändert sich gerade vor euren Augen und keiner merkt es

In Destiny 2 laufen die Vorbereitung für die große Evakuierung des halben Universums auf Hochtouren – habt ihr diese Veränderungen bemerkt?

Das verändert sich: In Destiny 2 wurde die große Herbst-Erweiterung Beyond Light verschoben und die laufende Season 11 verlängert. Die Spieler dachten daher, dass vorerst Stillstand herrscht, doch wir haben nur nicht genau hingesehen – das halbe Universum bereitet sich fleißig auf ein einschneidendes Großereignis vor.

Besucht ihr den Turmhangar und schaut euch in der Nähe von Saint-14 um, stehen dort große Container und andere Vorräte. Auch auf den Planeten Io, Mars sowie Titan und Merkur sieht es aufgrund der zahlreichen Kisten wie bei einem Logistikunternehmen aus.

Dahinter steckt die große Evakuierung, die die NPCs zum Packen zwingt und das passiert wohl schon heimlich seit Wochen so. Destiny 2 setzt also den Fokus wieder auf Storytelling durch die sich verändernde Spielwelt.





Das Destiny-Universum packt seine sieben Sachen zusammen – Quelle: Forbes

Das Highlight dieser Art Geschichten zu erzählen gipfelte letzte Season in einem Live-Event, bei dem ein gewaltiges herabstürzendes Flottenschiff in letzter Sekunde ausradiert wurde.

Deswegen zieht das halbe Universum in Destiny 2 um

Das hat es mit der Evakuierung auf sich: In Destiny 2 stehen gewaltige Veränderungen an. Die Dunkelheit ist nach 6 Jahren angekommen und lässt gleich ihre Muskeln spielen. Mit Erscheinung der Erweiterung im Herbst verschluckt der Feind dann ganze Planeten – die Inhalte wandern damit (vorerst) aus dem Spiel.

Natürlich lassen Hüter niemanden zurück und retten die NPCs auf diesen Locations. Im Rahmen einer Quest haben wir uns von den Planeten verabschiedet und die betroffenen Charaktere gewarnt. Die ganzen Kisten und Container sind also wirklich Umzugskisten.

Insider erklärt, warum Bungie wirklich die Hälfte von Destiny 2 streicht

Was passiert als Nächstes? Die Vorbereitung zur Evakuierung ging unbemerkt seit einigen Wochen voran und ist aber noch nicht abgeschlossen.

Im Vergleich zu den anderen Locations scheint Ana auf dem Mars noch nicht all ihr Hab und Gut gepackt zu haben. Es ist vorstellbar, dass mit dem heutigen Reset dann auch die Vorbereitungen auf dem Mars abgeschlossen sind. Geht die Evakuierung dann schon nächste Woche in die heiße Phase?

Kommt Ana bald zu Zavala in den Turm und tritt Caydes Nachfolge an?

Wir können davon ausgehen, dass wir dann bald einen Haufen unserer Verbündeten im Turm begrüßen dürfen. Fraglich ist nur, ob Ana den gefährlichen Rasputin mitbringt. Aber sicher dauert der Umzug daher bei ihr länger, denn wie verpackt man solch einen Maschinengott?

Es ist übrigens schon bekannt, dass wir als Belohnung für die Evakuierung noch in Season 11 ein neues Exotic verdienen. Die Knarre ist schon in der Datenbank und sieht richtig stark aus: Experte sagt in Destiny 2: Nächstes Waffen-Exotic wird „God Tier!“