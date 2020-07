Destiny 2: So findet ihr alle 50 Augen von Savathûn – Dafür braucht ihr sie

In Destiny 2 können sich die Spieler auf die Jagd nach 50 Augen einer bösen Hexe machen und für deren Zerstörung prestigereiche Titel sowie ein stärkeres Exotic erhalten.

Das sollt ihr finden und zerstören: Seit dem Start von Season 11 stoßen die Spieler in Destiny 2 auf mysteriöse Sphären. Diese kugelrunden Objekte sind auf den unterschiedlichsten Locations zu finden und brachten die Hüter zum Rätseln.

Mittlerweile ist der Zweck und die Anzahl dieser Erscheinungen bekannt: Es handelt sich um die Augen von Hexen-Königin Savathûn. Ganze 50 dieser Augen sind über 5 Planeten verteilt zu finden.

In diesem Artikel führen klären wir, wo ihr alle 50 Augen Savathûns findet, wie ihr sie zerstört und warum ihr euch die beschwerliche Aufgabe antun solltet.

So sieht ein Auge Savathûns aus der Nähe aus

So zerstört ihr die Augen Savathûns: Habt ihr ein Auge gefunden, müsst ihr es mit dem neuen Exotic Verfallenes Abbild (Ruinous Effigy) zerstören – Verwendet ihr andere Waffe, fügt ihr der Kugel keinen Schaden zu.

Beachtet: Verwendet unbedingt den normalen Laserstrahl des Exo-Spurgewehrs. Ihr könnt theoretisch auch eine Transmutations-Sphäre erschaffen und im Nahkampf auf das Auge eindreschen, um es zu zerstören. In diesem Fall zählt die Zerstörung momentan jedoch nicht für alle Belohnungen korrekt (via Bungie).

Wie ihr das benötigte Exotic Verfallenes Abbild erspielt, hat MeinMMO in diesem Guide erklärt:

Destiny 2: Neues Exotic Verfallenes Abbild holen – So geht die Quest „Wachstum“

Fundorte aller 50 Augen Savathûns im Video

Die Augen Savathûns sind teilweise sehr gut versteckt. Glücklicherweise führt euch Nexxoss Gaming in seinem deutschsprachigen Guide zielsicher zu allen 50 Fundorten. Wir verlinken euch hier die entsprechenden Zeitstempel der Locations.

Das sind alle Locations:

Merkur: 10 Augen Savathûns – ab Minute 0:38 im Video

Mars: 10 Augen Savathûns – ab Minute: 02:50 im Video

Titan: 10 Augen Savathûns – ab Minute: 08:11 im Video

Io: 10 (+5) Augen Savathûns – ab Minute: 13:34 im Video

Wisper-Mission (Io): 5 Augen Savathûns – ab Minute: 17:55 im Video

Prophezeiung-Dungeon: 5 Augen – ab Minute 20:52 im Video

Schaut euch hier alle Fundorte im Video von Nexxoss Gaming an

Verschwinden die Augen irgendwann? Ja! Savathûns Augen befinden sich genau auf den Locations, die bald (vorerst) aus Destiny 2 verschwinden. Die Inhalte wandern dann in die Content Vault und machen Platz für Neues.

Ihr habt bis zum 22. September Zeit, um alle Augen zu finden und zu zerstören. Dann erscheint außerdem auch die große Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts (Beyond Light).

Deswegen solltet ihr die Augen zerstören: Die beschwerliche Aufgabe Savathûns Augen zu finden und zu zerstören, lohnt sich besonders für Titel-Jäger. Zudem können Liebhaber des neuen Exotics Verfallenes Abbild ihre Waffe so schnell noch stärker machen.

Das sind die Belohnungen:

Der saisonale Titel der Season 11 „Wegbereiter“ erfordert, dass ihr alle 50 Augen zerstört

Der Titel der Triumphmomente 2020 „MMXX“ erfordert ebenfalls, dass ihr alle 50 Augen zerstört

Schneller Fortschritt für den exotischen Meisterwerk-Katalysator für Verfallenes Abbild

Exotischen Kataylsator für Verfallenes Abbild leveln

So macht ihr Verfallenes Abbild zum Meisterwerk: Das neue Exotik Verfallenes Abbild ist durch seine kreativen Mechaniken in aller Munde. Durch den exotischen Meisterwerk-Katalysator wird die Waffe sogar noch stärker und erhält einen neuen Perk, der den Schaden erhöht.

Den Katalysator zu finden ist denkbar einfach: Ihr müsst nur wenige Kills mit der Transmutations-Sphäre erzielen, schon erhaltet ihr den Katalysator. Das Item zu leveln und so das Exo-Spurgewehr zum Meisterwerk zu machen ist deutlich anspruchsvoller.

Ihr habt zwei Optionen:

Erzielt 5,000 Kills mit dem Exotic

Zerstört Savathûns Augen – Jedes Auge gewährt euch etwa 3 % Fortschritt

Ihr könnt auch beide Optionen kombinieren und so im Eiltempo den Katalysator leveln.

Wer Verfallenes Abbild in seiner finalen Form ausführen will, muss fleißig Kills sammeln oder Savathûns Augen suchen

Selbst wenn ihr nur die Augen jagt, werdet ihr nicht alle 50 davon zerstören müssen, um Verfallenes Abbild zum Meisterwerk zu machen. Aber gerade, wenn ihr es auch auf die Triumphe und beiden Titel abgesehen habt, könnt ihr so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Habt ihr euch schon auf die Jagd nach den Augen Savathûns begeben? Werdet ihr alle 50 davon aufspüren oder ist Schluss, sobald euer neues Exotic ein Meisterwerk ist?

Warum sich die Hüter in den nächsten 2 Monaten an den alten Raids versuchen sollten, lest ihr hier: Destiny 2 haucht 5 alten Raids neues Leben ein, macht sie richtig lohnenswert