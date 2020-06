Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 12.06.

In Destiny 2 ist es heute, am 12.06., an der Zeit für den ersten Besuch vom Exotic-Händler Xur in Season 11. Doch auf welchem Planeten hält er sich auf und welche Items bietet er den Hütern an? Erfahrt hier alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was ist los in Destiny 2? Diese Destiny-Woche steht ganz im Zeichen von Season 11, die am Dienstag begonnen und so einige Änderungen mitgebracht hat. Wie die aktuelle „Saison der Ankunft“ genau ablaufen wird und was die Hüter bis zum Herbst beschäftigen soll, verrät zudem die Roadmap, die Bungie nun veröffentlicht hat.

Unter anderem könnt ihr durch die frischen Umbral-Engramme jetzt auch gehörig Einfluss auf euren Loot nehmen.

Doch auch bei Xur wurden Änderungen am Loot angekündigt, so sollen die Werte seiner exotischen Ausrüstungsteile nun endlich komplett random sein. Und es ist möglich ein zweites exotischen Engramm zu erwerben, voraussetzt ihr zeigt ihm dieses neue Item:

Mit diesem Item könnt ihr ein zweites exotisches Engramm kaufen – Ihr findet es beispielsweise im Season Pass

Wir sind gespannt auf Xurs Besuch und wie sein erstes Angebot von Season 11 aussehen wird.

Alle Infos zu Xur am 12. Juni 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Das ist die Xur-Zeit: Xur wird heute um 19:00 Uhr auf einem Planeten seiner Wahl erscheinen. Dort macht er es sich bis zum 16. Juni gemütlich und verkauft interessierten Hütern seine exotischen Waren.

Was bringt das Nudelgesicht den Hütern in Season 11 mit?

Was hat Xur im Angebot? Bringt Xur an diesem Wochenende eine vernünftige Exo-Waffe mit? Und wie sieht die zufällige Verteilung der Statuswerte bei Ausrüstungsteilen aus?

Wir schauen gespannt auf sein Inventar und verraten euch, was er den Hütern mitgebracht hat.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Sein erster Besuch in Season 11 findet auf Nessus statt. Ihr findet Xur im Gebiet „Wächtergrab“.

Xurs Position auf Nessus (Barge)

Xurs Inventar vom 12.06. bis zum 16.06. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Schwarze Klaue – Schwert für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Synthozeps – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +2

Belastbarkeit: +11

Erholung: +20

Disziplin: +14

Intellekt: +13

Stärke: +2

Gesamt: 62

Jäger: Raiden-Flux – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +9

Belastbarkeit: +13

Erholung: +12

Disziplin: +7

Intellekt: +6

Stärke: +15

Gesamt: 62

Warlock: Promethium-Spur – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +9

Belastbarkeit: +10

Erholung: +12

Disziplin: +9

Intellekt: +14

Stärke: +6

Gesamt: 60

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Eine kompakte Zusammenfassung gibt’s bei Nexxos Gaming zu Xurs Location und seinem Inventar:

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 12.06. – 16.06.

Welche Karte ist aktiv? Aktuell läuft bei den Trials die Map „Javelin-4“.

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 12. Juni, und enden zum nächsten Weekly Reset am 16. Juni.

Weitere Infos zu den Prüfungen von Osiris: Alles was ihr zu den Trials wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.