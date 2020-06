Mit der Season 11 kam bei Destiny 2 eine neue Rüstungs-Mod ins Spiel, mit der ihr richtig mächtige Pistolen-Builds erschaffen könnt. Die Sidearms werden damit so stark, dass so manch eine Power-Waffe sich da eine Scheibe von abschneiden kann.

Um diese Mod geht’s: Mit der Season 11 kam eine neue Rüstungs-Mod ins Spiel – Überraschungsangriff (Surprise Attack). Diese wurde kürzlich erstmals über den Prisma-Umformer als täglich rotierende Mod verfügbar.

Das Angebot hat zwar mittlerweile gewechselt, doch keine Angst: falls ihr euch die Mod noch nicht geschnappt habt – sie kommt wieder. Die Mod ist ein absolutes Must-Have für jeden, der gerne Pistolen nutzt.

Doch auch wenn ihr bislang diese Waffengattung vernachlässigt habt, könnte sich ein Blick durchaus lohnen. Denn so manch eine Pistole erreicht mit Builds rund um die neue Mod DPS-Werte einer schweren Waffe – und das wohlgemerkt als Primärwaffe.

Kurzum: Ihr solltet euch die Überraschungsangriff-Mod zum Preis von 3 Mod-Komponenten nicht entgehen lassen.

Die Überraschungsangriff-Mod

Was kann die Überraschungsangriff-Mod? Wenn ihr mit Licht aufgeladen seid, werden beim Nachladen oder Bereitmachen einer Pistole alle Stapel von „Mit Licht aufgeladen“ verbraucht und in erhebliche Schadensbuff-Stapel für die Pistole (Aufgeladenes Magazin) umgewandelt.

Pro Stapel „Mit Licht aufgeladen“ erhaltet ihr 5 aufgeladene Schüsse für das Magazin – bei 3x „Mit Licht aufgeladen“ sind es also beispielsweise 15 Super-Schüsse. Der Buff „Aufgeladenes Magazin“ oder „Aufgeladene Schüsse“ wird nur verbraucht, wenn ihr bei Feinden damit Schaden verursacht. Schießt ihr daneben, wird lediglich die Munition weniger. Die Buff-Stapel bleiben erhalten.

Was genau macht die Mod so stark? Kurz gesagt: Pistolen machen pro Buff-Stapel damit doppelten Schaden. Dabei wird dieser Buff nicht als richtiger Buff, sondern offenbar als Pistolen-Perk vom Spiel registriert. Das heißt, ihr könnt diesen Schadens-Buff mit weiteren Buffs oder Debuffs stapeln und so den Schaden noch weiter in die Höhe treiben.

Zudem kann man diese Mod mit weiteren Mods kombinieren und somit die Effektivität des Ganzen nochmals steigern. Unter dem Strich sind dann Builds möglich, mit denen ihr mit einer Pistole, also einer Primär-Waffe wie beispielsweise der exotischen „Des Teufels Ruin“, DPS-Werte von Power-Waffen erreicht.

Schaut euch im Video an, wie mächtig die Mod ist

Diese Mods werden für Pistolen-Builds noch empfohlen: Um die Überraschungsangriff-Mod effektiv zu nutzen, müsst ihr mit Licht aufgeladen werden, was ebenfalls über entsprechende Rüstungs-Mods funktioniert. Empfohlen werden dafür unter anderem:

Schnellladung: Werdet mit Licht aufgeladen, indem ihr schnell mehrere Feinde mit Impulsgewehren, Pistolen oder Maschinenpistolen besiegt

Ladungsaufnahme: Werdet mit Licht aufgeladen, indem ihr Sphären des Lichts (beispielsweise durch Meisterwerk-Waffen oder nach Super) aufsammelt

Stapelweise: Erhaltet einen Extra-Stapel von „Mit Licht aufgeladen“ für jeden Stapel, den ihr erhaltet

Überladen: Ihr könnt 2 zusätzliche Stapel von „Mit Licht aufgeladen“ erhalten – bis zu einem Maximum von 5

Die Kombination dieser Mods macht so gut wie jede Pistole bereits zu einem wahren Monster. Die meisten Pistolen werden damit locker fast jede Spezialwaffe überbieten können und lassen die von so manch einem Hüter vernachlässigte Waffengattung in einem ganze neuem Licht erstrahlen. Redbars fallen mit einem Schuss, Majors und Mini-Bosse werden in kürzester Zeit auf die Knie geschickt.

Des Teufels Ruin

Ein Beispiel-Build für den Jäger: Wollt ihr eine richtige Killer-Pistole in den Händen halten, dann probiert folgenden Build:

Kombiniert die eben genannten Mods mit den exotischen Jäger-Handschuhen Mechaniker-Trickärmel. Diese erhöhen das Handhabungs- sowie das Nachlade-Tempo von Pistolen. Wenn ihr tödlich verwundet seid und zu einer Pistole wechselt, verursacht sie zudem mehr Schaden.

Als Waffe nehmt ihr dann die exotische Pistole „Des Teufels Ruin“. Mit dieser Kombination erreicht ihr bis zu 63.000 DPS – Das Niveau von einigen der aktuell besten Power-Waffen.

Ihr könnt aber auch gerne mit anderen Waffen oder Hüter-Klassen herumexperimentieren. Selbst ohne spezielle Builds werden Pistolen nur durch die Überraschungsangriff-Mod in Kombination mit Mods zum Aufladen mit Lichts richtig stark und nützlich.

Übrigens, auch damit hätte bis vor Kurzem wohl kaum einer gerechnet: Altes Exotic gehört jetzt plötzlich zu den Super-Waffen der Season 11