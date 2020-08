6 unvergessliche Bosse aus Destiny, die absolut Kult sind

In Destiny 2 und Destiny 1 haben sich in den letzten 6 Jahren haufenweise Bosse ein Duell mit den Spielern geliefert. Aber nur wenige haben dabei einen so bleibenden Eindruck hinterlassen, wie diese 6 Fieslinge.

Das erwartet euch hier: Im Herbst 2020 startet Destiny in sein nächstes, großes Kapitel und stellt die Spieler vor neue Herausforderungen und Bosse. Davor werfen wir einen Blick zurück, auf die vergangen 6 Jahre.

MeinMMO präsentiert euch in diesem Artikel 6 Bosse aus Destiny 1 und Destiny 2, die den Hütern wohl für immer im Gedächtnis bleiben. Auf unserer Top-Liste findet ihr Raid-Bosse, aber auch Feinde aus Strikes oder anderen Missionen.

Die Endgegner haben sich einen Namen gemacht

weil sie Bock-schwer zu bekämpfen sind.

wegen ihrer coolen Story.

weil sie irre Mechaniken nutzten.

Manch einer hat sich sogar in die Herzen getanzt. Ihr erhaltet hier jeweils kurz eine Beschreibung zum Gegner und wo er anzutreffen ist und auch eine Einschätzung zur Schwierigkeit des Boss-Kampfes. Im Anschluss analysieren wir seinen Kult-Faktor.

1. Atheon – Erinnerungen an das goldene Zeitalter

Um diesen Schurken geht’s: Atheon, der Konflux der Zeit, ist der finale Boss aus dem allerersten Raid von Destiny: Die Gläserne Kammer (Vault of Glass).

Das war Atheon, der 1. Raidboss von Destiny.

So hart ist der Bosskampf: Um Atheon überhaupt verwunden zu können, müssen die Spieler sich trennen, verlieren immer mehr die Sicht und eine Wipe-Mechanik bestraft langsame Hüter. Dazu kommt, dass ein Spieler die Verantwortung über ein Relikt-Schild trägt und auch Wellen von Adds erscheinen.

Nach heutigen Maßstäben kann der Kampf als mittel-schwer eingestuft werden. Ende 2014 konnte sich aber kein Hüter eine schwerere Erfahrung in Destiny vorstellen.

Die Vex Mythoclast konnte mit viel Glück von Atheon erbeutet werden und war so stark, dass sie das PvP komplett zerstörte

Warum ist Atheon Kult? Atheon dürfte von den meisten Hütern da draußen das Prädikat „der geilste Boss der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ verliehen bekommen. Da spielt Nostalgie eine sehr wichtige Rolle.

Zuvor hatten die Shooter-Spieler noch nichts Vergleichbares gesehen. Ein Raid in dem 6 Spieler zusammenarbeiten, komplexe Rätsel und Mechaniken lösen und am Ende dann dieser Vex-Minotaurus aus Steroiden, der alles gelernte auf die Probe stellt. Atheon ist auch heute noch der Inbegriff des Entdecker-Drangs, dem Verlangen überrascht zu werden, dem die Hüter in Destiny hinterherlaufen.

Bald dürfen auch Neulinge bei dem Thema mitreden, denn Atheon und die Gläserne Kammer kommen zu Destiny:

Destiny 2 lässt Inhalte bald rotieren – Bringt coole Momente aus Teil 1 zurück

2. Riven – Dieser Drache erfüllt Wünsche, aber wessen?

Um diesen Schurken geht’s: Riven, die Tausendstimmige, ist ein waschechter Drache und lauert den Spielern im Raid Der letzte Wunsch auf.

Die Hüter dürfen sich dank Riven endlich Drachentöter nennen

So hart ist der Boss-Kampf: Der letzte Wunsch ist der größte Raid in der Destiny-Geschichte und spart nicht mit knackigen Herausforderungen. Riven setzt dem als finaler Boss die Krone auf und kann guten Gewissens als härtester Boss im Franchise überhaupt bezeichnet werden.

Kaum ein Hüter hat den Kampf gegen den Drachen auf normalem Wege geschafft. Um die mehrstufigen und Bock-schweren Mechaniken zu umgehen, greifen Spieler daher auf den Riven-Cheese zurück – von dem Bungie selbst nicht so richtig weiß, ob das nun okay ist.

Warum ist Riven Kult? Wenn die Spieler Rivens Kammer betreten und der Drache sich das erste Mal aus dem Schatten schält, klappten die Kinnladen runter – das Monstrum hat die Größe eines Hochhauses. Jahrelang hörten die Spieler Geschichten über die Drachenrasse. Mit solch einer pompösen Begegnung dürfte jedoch kaum einer gerechnet haben.

Die meiste Zeit sieht man im Spiel nur den Kopf und die Klauen von Riven. In (fast) voller Größe seht ihr den Drachen hier:

Während der Rache-Story von Forsaken und den ganzen Raid über flüstert Riven dem Spieler mit verstellten Stimmen ins Ohr. Mit dem Versprechen unsere geheimsten Wünsche zu erfüllen, will der Drache uns locken. Denn Riven ist der letzte Ahamkara, quasi die Destiny-Version eines Dschinns und verzaubere auch Uldren.

