Destiny 2 zeigt coole neue Trials-Rüstung – Reicht’s, um euch ins PvP zu locken?

Weniger als 2 Wochen vor dem Start der Season 13 gewährt Destiny 2 nun einen ersten Blick auf seine neue „Trials of Osiris“-Rüstung für die nächste Saison. Die kommt gut an, doch reicht das, um Spieler in den Schmelztiegel zu locken?

Am 9. Februar ist es so weit. Dann startet bei Destiny 2 die neue Season 13. Diese bringt neben zahlreichen Anpassungen und neuen Inhalten auch frischen Loot für die Hüter. Und nun hat Bungie schon mal angeteasert, worauf sich Spieler in der PvP-Spitzenaktivität „Prüfungen von Osiris“ in der nächsten Saison freuen können.

Diese Rüstung soll Spieler bald in die Trials locken

So sieht die neue Trials-Rüstung aus: Der offizielle Twitter-Account von Destiny hat nun erste Bilder der neuen Trials-Rüstung aus der Season 13 gepostet. Dabei ist noch nicht die komplette Rüstung zu sehen, sondern nur der Kopf und Teile des Oberkörpers und der Schultern.

Hier ein Blick auf den Jäger im neuen Trials-Gear:

So sieht die Trials-Rüstung aus Season 13 beim Warlock aus:

Und das ist das neue Trials-Set des Titanen:

Reicht das schon?

Wie üblich wird auch diesmal energisch rund um die neue Rüstung diskutiert. Dabei kommt sie von ihrer Optik her bei den meisten sehr gut an. Doch reicht es, um Spieler in den Schmelztiegel, beziehungsweise in Trials von Osiris zu locken?

Das sagen die Spieler: Diesbezüglich wird die neue Trials-Rüstung eher mit gemischten Gefühlen betrachtet.

So manch ein Spieler sagt, für dieses coole Set sei man durchaus bereit, im PvP zu „leiden“ oder sich sogar dafür in den Prüfungen einfach nur stumpf durchzusterben, wenn ein eines der neuen Set-Teile aus dem wöchentlichen Beutezug droppen sollte. Um diesen abzuschließen, muss man ja nur „dabei sein“. Und dann kann man später durch Transmog diesen coolen Look auf andere Rüstungsteile übertragen.

Andere wollen erstmal abwarten, wie die komplette Rüstung dann am Ende aussieht. Schließlich ist bislang nur ein Teil davon zu sehen.

Wiederum (viele) andere meinen, dass diese neuen Sets zwar echt klasse aussehen, doch das würde sie trotzdem nie dazu bewegen können, auch nur einen Fuß ins aktuelle PvP, geschweige denn in die Trials zu setzen. Denn die Prüfungen oder auch allgemein der Schmelztiegel hätten seit einer ganzen Weile ganz andere Probleme als das Aussehen der Rüstungen.

Manche sagen aber auch, dass ihnen die Rüstungen optisch nicht gefallen oder ihnen das Ganze absolut egal ist. Oder scherzen, dass man erstmal abwarten will, ob und wann die Trials nach den ganzen anstehenden Nerfs und Buffs zur neuen Saison denn tatsächlich starten werden. Denn in der Season 12 sind sie erst mit wochenlanger Verspätung nach mehreren Verschiebungen gestartet.

Was sagt ihr? Können diese neuen Rüstungssets aus den Trials euch in der neuen Saison dazu motivieren, (wieder) in den Prüfungen von Osiris zu schwitzen? Müssten dafür ganze andere Dinge passieren? Oder gefallen euch die Sets einfach nicht (das, was bisher davon zu sehen war)? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Übrigens, auch das soll mit der Season 13 anders werden: Destiny 2 hat zwar neue Inhalte, doch die verschwinden immer – Das soll sich ändern