Destiny 2 schickt zwei Kultwaffen in Rente – Aber die weigern sich und bleiben stark

Noch hat Destiny-Entwickler Bungie nicht auf die Ruhestands-Verweigerer reagiert. Doch wenn die dringenden Unregelmäßigkeiten beseitigt sind, könnte es bald so weit sein. Doch zunächst hat der Raid wohl Priorität: Stasis zerstört Raid-Bosse in Sekunden – Spieler fürchten um Fairness

Spitzenwaffe für Jedermann: Um die Rache an der Sandbox komplett zu machen, kann sich jetzt übrigens jeder Nicht Vergessen einfach am Kiosk kaufen . War die Waffe früher mächtig, aber recht selten, dürfen jetzt alle Spieler mit den Rentner Rache nehmen.

Sie teilen einfach so hart aus, wie sie es vor 2 Jahren getan haben. Also wie damals in Forsaken, als sie noch frisch und voll im Saft waren.

Das ist jetzt die Rache: Doch an die neuen Regeln halten sich die Handfeuerwaffen einfach nicht. Na gut, an die mit dem Ruhestand halten sie sich demütig. Doch die beiden Rentner zeigen, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören.

Diese beiden Kultwaffen sollten in Rente gehen: Mit Destiny 2: Jenseits des Lichts (Beyond Light) hat der Waffenruhestand, das Sunsetting, den Lootshooter mit voller Härte getroffen. Der Ruhestand macht auch vor den einstigen Schrecken der Sandbox nicht halt: „ Nicht Vergessen “ und „ Lunas Geheul „.

Bei Destiny 2 sollten Nicht Vergessen und Lunas Geheul längst zum alten Eisen gehören, die beiden Waffen weigern sich aber, einfach so in den Ruhestand zu gehen. Sie trotzen ihren Nerfs und tanzen Bungie auf der Nase.

