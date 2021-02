In Season 13 von Destiny 2 locken die Trials mit starkem Loot. Doch den erspielen sich Hüter nicht, das neue Gear wird „erstorben“. Und das ist ein Problem.

Das ist im Shooter los: In Destiny 2 hat Season 13 die Spieler in den Krieg mit einer Schildkröten-Imperatorin geworfen, es geht natürlich um das Überleben der ganzen Erde. In Season 13 werfen sich die Hüter aber auch selbst in Scharen von der Map und springen in den Freitod, es geht natürlich um Loot.

Diese Selbstaufgabe ereignet sich in den Trials – dem härtesten und kompetitivsten PvP-Modus, den Destiny 2 zu bieten hat. Hier ist das eigentliche Ziel ohne Niederlage 7 Siege in Folge einzufahren und dann den sagenhaften Leuchtturm betreten zu dürfen.

Das lockt die Spieler: In Season 13 haben Hüter 39 neue oder neu aufgelegte Waffen zum Sammeln und Spielen erhalten. In den Trials gibt es besondere Leckerbissen:

Das Impulsgewehr der Bote bricht seit Destiny 1 Herzen und feindliche Knochen. Es kann in Season 13 mit Desperado kommen und ist heimlich eine Spitzenwaffe.

Die neue Handfeuerwaffe Igneous-Hammer gehört zu den angesagten 120er-Revolvern, schießt also auf große Distanz mit noch mehr Wumms. Die Schönheit kann sogar die magische 100 Reichweite knacken.

Das Schwert Solar Narbe kann Distanz-Angriffe schleudern und besitzt deutlich mehr Schlagkraft als der bekannte Vertreter dieser Schwert-Klasse.

Zudem gibt es ein sehr begehrtes Set neuer Rüstungen.

Das Gear kommt super an

In den Trials von Destiny 2 steht eine Selbstmord-Season bevor

Gut, frischer Loot erklärt noch nicht, warum die Spieler sich für ein Match anmelden und dann einfach freiwillig verlieren, indem sie von der Map springen oder einfach in den Lauf der Feinde preschen.

Das ist der Grund: Jede Woche gibt es einen Beutezug, eine Mission, die eine Trials-Belohnung gewährt. Der Beutezug füllt sich nach abgeschlossenen Runden, egal ob gewonnen oder verloren. Es reicht aus, 10 Mal zu verlieren und einmalig pro Charakter wandert die Belohnung, die es sonst nach 3 Siegen gibt, ins Inventar.

Das führte Bungie ein, da manche Hüter sich ein Wochenende im PvP-Modus quälten und komplett mit leeren Händen dastanden. Kam man nach 100 Spielen nie über 2 Siege hinaus, war es Loot-technisch umsonst.

Mit dem Beutezug erhalten die Spieler wenigstens „die kleinste“ Belohnung die wöchentlich ansteht.

Bei 5 Siegen und 7 Siegen gibts weiteren Loot. Nach 7 Siegen am Stück ohne Niederlage gibt es dann den Makellos-Loot, sowas wie der heilige Gral im PvP (vom Prestige her zumindest).

Die 3 neuen Trials-Waffen sind das Objekt der Begierde

Ab und an ist diese 3-Siege-Belohung, die dann auch im Beutezug steckt, aber richtig angesagt. In der ersten Woche von Season 13 war hier direkt der Bote fürs sogenannte „Durchsterben“ für alle Hüter zu holen.

Bei all dem coolen, neuen Loot, dürfte sich in Season 13 der Beutezug also richtig lohnen. So sammelt man Woche für Woche die hübsche Rüstung oder nach und nach die einzigartigen Knarren.

„10 Mal von der Map zu springen macht mehr Spaß als 10 Mal überrannt zu werden“

Das ist das Problem: Die Trials gelten als bockschwer. Manche meinen, dass hier nur Cheater, Streamer und Carry Services ihr Unwesen treiben. Als normal sterblicher Hüter sieht man kein Licht und nach einigen frustreichen Runden sagt man dem Modus tschüss.

So wird die Playbase immer kleiner und momentan haben selbst die elitären Spieler Probleme 7 Siege einzufahren. Das haben Profis schon vor Monaten prophezeit (via YouTube)

Der ganze coole Loot sollte ja genügen, frische Spieler anzulocken, die sonst eigentlich keinen Fuß in die Playliste setzen. Doch so ganz klappt das nicht. Immer wieder werden die Spieler zerfleischt – egal wie hart sie sich anstrengen.

Manche starke Spieler, die eigentlich aus eigener Kraft Siege erreichen könnten, tummeln sich sogar extra in den unteren Rängen (setzen ihr Ticket zurück), um Siege zu farmen.

Das wird kritisiert: Auf reddit heißt es dann beispielsweise: Die Runden zu verlieren, indem man 10 Mal von der Map springt, macht deutlich mehr Spaß als für 10 Spiele in Folge für „der Bote“ überrannt zu werden. Da läuft etwas richtig schief mit den Trials:

Es geht einfach schneller, wenn man 10 Mal in Folge versucht zu gewinnen, wenn man von der Map hüpft. Die Spieler berichten davon, sogar Matches zu haben, indem beide Seite versuchen, schneller als das andere Team Suizid zu begehen.

Im Laufe der Season 13 wird die Selbstmord-Rate der Hüter jedes Mal stark ansteigen, wenn der angesagte Loot im wöchentlichen Beutezug steckt.

Spaß macht das „Durchsterben“ jedoch keinem. Das zeigt, dass starke Waffen und coole Rüstungen alleine nicht reichen, um den Trials ihren Glanz zurückzubringen. Zwar gibt es einige Cosmetics, die es nur für hohe Siegesserien und Makellos-Hüter gibt, doch auch das reicht nicht.

Habt ihr eine Idee, wie sich die Trials verändern müssten, um für viele Spieler attraktiv zu sein? Habt ihr euch auch schon von der Map gestoßen oder haltet ihr nichts von dieser Abkürzung? Sagt es uns und den Hütern doch in den Kommentaren.

Ob da bald so ein Boykott wie von den verärgerten Warlocks ansteht, die keinem mehr helfen wollen: Spieler ruft in Destiny 2 zum Streik auf – Warum folgen ihm Tausende?